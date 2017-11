Právnička, která v práci trávila nadřízenou, odmítá nastoupit do vězení

Pětapadesátiletá vystudovaná právnička má podle pravomocného rozsudku strávit za těžké ublížení na zdraví tři roky ve vězení s dozorem. Obvodní soud ji vyzval, aby nastoupila do ruzyňské věznice. Žena to ale neudělala.

„Odsouzená paní Věra Kubíčková si nepřevzala (nevyzvedla na poště) první výzvu k nástupu do výkonu trestu, proto jí byla odeslána druhá výzva k nástupu ve lhůtě ,ihned’,“ uvedla soudkyně Jana Miklová, která rozhodovala o vině obžalované právničky a výši trestu.

První výzvu k nástupu do vězení posílal soud Kubíčkové koncem srpna. Poštovní doručovatelka ale na její adrese zvonila marně. Obsílka pak čekala na pobočce pošty na vyzvednutí do 7. září, poté se soudu vrátila jako nedoručená. Druhou, tentokrát už „okamžitou“ výzvu k nástupu do vězení posílal soud tento týden - 14. listopadu.



Kubíčková bojkotuje i další soudní poštu. Svoje dovolání proti rozsudku už však poslala, doručila ho nestandardně přímo Nejvyššímu soudu.



„Dovolání bylo Nejvyšším soudem postoupeno zdejšímu soudu. Spis dosud nebyl předložen Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o dovolání, neboť zatím neuplynula lhůta k podání dovolání a to z důvodu, že si paní odsouzená nevyzvedla ani usnesení Městského soudu v Praze, jímž bylo zamítnuto její odvolání,“ doplnila Jana Miklová.

Podané dovolání nemá odkladný účinek. Kubíčková teď riskuje, že soud vydá příkaz k dodání do výkonu trestu a za mříže ji dopraví policie.

Rozsudek je pravomocný od 29. května letošního roku. Kubíčková podle něj téměř tři roky přimíchávala své nadřízené Zuzaně V. v práci do pitné vody projímadlo. Travičku odhalil 15. dubna 2016 kamerový záznam z kanceláře poškozené. Ten den nalila Kubíčková šéfce do sklenice s vodou na jejím pracovním stole Laxygal v množství třináctkrát přesahujícím maximální doporučené dávkování.



Obžalovaná žena u soudu tvrdila, že ji celá věc mrzí. Nikdy prý nikomu neublížila. „Pracuji 29 roků jako právnička, nikdy jsem se ničeho zlého nedopustila. Pracuji výtečně, odvádím výsledky a lidem pomáhám,“ uvedla. Z odhalení svého jednání se prý zhroutila. „Nedokážu si představit, že bych ve svém věku nastoupila do vězení,“ dodala před odvolacím soudem Kubíčková.

O patnáct let mladší kolegyni začala trávit v květnu 2013, v době, kdy se Zuzana V. vrátila po mateřské dovolené do právního oddělení pražské pobočky Správy železniční dopravní cesty a byla povýšena na vedoucí. Nadřízená dlouhodobě trpěla prudkými bolestmi břicha a průjmy. Obtíže přicházely zpravidla před důležitými soudními nebo pracovními jednáními (více zde).

Znalci z oboru psychiatrie ohodnotili Kubíčkovou jako pasivně agresivní osobu s histriónskou poruchou osobnosti (pro projevy hysterie je typická teatrálnost reakcí, určitý exhibicionismus, egocentrismus, infantilita, potřeba být stále středem pozornosti - pozn. autora). Podle znalců byla dlouhodobě frustrovaná v pracovním i osobním životě. Jako pravděpodobný motiv jejího činu se jeví žárlivost na povýšení Zuzany V. Kromě tříletého trestu vězení uložil soud Kubíčkové, aby svou někdejší nadřízenou odškodnila více než jedním milionem korun.

Neumím si představit, že bych v mém věku měla nastoupit do vězení, řekla před soudem Kubíčková (29. května 2017):