Ministr zahraničí Stropnický komentuje situaci v Sýrii

Ministerstvo také připomnělo, že Česká republika v minulých dnech ostře odsoudila barbarský útok proti civilnímu obyvatelstvu v Dúmá a vyzvala k jeho okamžitému a nezávislému vyšetření.Ministersto zahraničí už dnes ráno

„Česká republika podporuje prohlášení EU a GT NATO. Společně s EU a dalšími spojenci vyzýváme všechny aktéry konfliktu, aby přispěli k deeskalaci a obnovili mírová jednání k nalezení politického řešení,“ pokračuje ministerstvo.



Česká republika podle ministerstva vždy zásadně vystupovala a bude i nadále vystupovat proti jakémukoliv použití chemických zbraní. „Plně podporujeme činnost Nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise k Sýrii a mezinárodních mechanismů k vyšetření útoků chemickými zbraněmi, stejně jako přísné potrestání pachatelů,“ dodalo ministerstvo v prohlášení.

Podle premiéra v demisi Andreje Babiše byl úder v Sýrii nevyhnutelný. Pro Českou republiku je užití chemických zbraní nepřijatelné, uvedl. Čeští vojáci na Golanech jsou v pořádku, uvedlo Ministerstvo obrany.

Ministryně obrany Karla Šlechtová svolala na sobotní dopoledne jednání krizového štábu, který by měl posoudit rizika pro Českou Republiku v souvislosti s útokem USA a dalších zemí v Sýrii.

ODS a TOP 09 útok schvalují, komunisté s ním nesouhlasí

Podle předsedy ODS Petra Fialy je útok na Sýrii správnou reakcí na nedávný chemický útok proti obyvatelům Sýrie. Chemický útok podle něj nelze tolerovat.

Komunisté naopak s nočním útokem nesouhlasí. Předseda KSČM Vojtěch Filip úder v prohlášení na webu komunistů odsoudil, podle něj není útok nikdy řešením. Také mluvčí Hradu se k úderu v Sýrii vyjádřil kriticky, vojenský zásah je podle něj vždy až poslední možností. Útok na Sýrii odsoudil například i ruský velvyslanec v USA.

„Jednoznačně odsuzuji útok USA, Británie a Francie v Sýrii,“ uvedl předseda komunistů Filip, který je také místopředsedou Sněmovny. „Vojenské ataky nikdy nepřispěly k řešení, naopak přiostřují napětí, a právě tento útok může mít katastrofický dopad,“ doplnil.

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil po útoku na Sýrii sdělili, že chemický útok na civilisty nemohl zůstat bez odezvy. „USA, Francie a Velká Británie daly nočním raketovým útokem na Sýrii Asadovi, ale i celému světu, jasný vzkaz, že použití chemických zbraní proti občanům je překročením Rubikonu a nemůže zůstat bez reakce Západu. Odpovědnost za stav v Sýrii nese Asad a jeho spojenci Rusko a Írán,“ uvedl.

Pirátská strana ve svém vyjádření uvedla, že odsuzuje používání chemických zbraní a podporuje vznik mezinárodní vyšetřovací komise, která by události ve městě Dúmá objasnila. „Zásah nepovažuji za něco, co by vedlo k vyřešení situace či donutilo kohokoliv k dodržování lidských práv a plnění mezinárodních dohod. Lidem v Sýrii se neuleví vojenským zásahem, ale politickým řešením,“ komentoval útok předseda Pirátů Ivan Bartoš.