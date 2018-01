Exodus praktických lékařů se nekoná, skončila jich přibližně stovka

„Od začátku roku skončilo přes padesát praktických lékařů, za které není na daném místě náhrada. Nejvíce jich uzavřelo ordinace v Moravskoslezském kraji,“ uvedl předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

K nim se připojilo přibližně čtyřicet lékařů pro děti a dorost a také lékaři, kteří uzavřeli svá detašovaná pracoviště a přestali dojíždět do sousedních obcí jednou či vícekrát za týden.

Situace v krajích i regionech se liší. Na některých místech k žádné změně nedošlo, ovšem v okresech Jihlava a Rakovník jich skončilo šest a podle lékařky Ilony Hülleové zůstalo téměř šest tisíc dětí bez lékaře, což už pacienti pocítí. „Většina z nás se snaží péči o děti přebrat, ale začíná to být u některých již kapacitně neúnosné,“ uvedla Hülleová.

K ukončení praxe podle ní vedly lékaře komplexnější důvody. „Dlouhodobě se navyšuje neúměrně administrativní zatížení a tlak na zavedení povinného eReceptu. Následné zavedení EET, ačkoli bylo prozatím odloženo, a zavedení dokumentu GDPR o ochraně osobních údajů bylo tou pověstnou poslední kapkou. Zavedení povinného eReceptu v podobě, v jaké je nyní, nic výhodného pro lékaře či pacienta nepřineslo,“ řekla Hülleová.

Proti nárůstu byrokracie, zavedení eReceptu a návrhu úhradové vyhlášky na rok 2018 protestovalo už loni v říjnu až sedm tisíc praktických a dětských lékařů a ambulantních specialistů. Tehdy na jeden den zavřeli své ordinace a byli odhodlaní v protestech pokračovat, pokud se situace nezmění.

Od 1. ledna byl spuštěn systém elektronických receptů, kdy lékaři pacientovi předávají pouze identifikátor eReceptu v podobě papírové průvodky, e-mailu, SMS nebo přes mobilní aplikaci.

Nový ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na začátku roku lékaře ubezpečil, že za předepsání klasického papírové receptu jim během roku nebude hrozit žádná sankce. Podle Šonky tato informace přispěla k tomu, že řada lékařů, kteří byli původně rozhodnuti, že ukončí své praxe, nakonec ordinuje dál. „Problém se tím nevyřeší, pouze odloží,“ dodává Šonka.

Lékaři nemají certifikáty

Stále je téměř sedm tisíc lékařů, kteří čekají, až je Státní ústav pro kontrolu léčiv zaregistruje a vydá jim certifikát, který je nutný pro přístup do systému elektronických receptů k ověření identity.

To potvrzuje praktická lékařka Dagmar Škrhová z Prahy, která o vstupní kódy do systému žádala už v listopadu. „Do dnešního dne kódy nemám, a po dotazu mi bylo sděleno, že se mám zeptat tak za dva týdny,“ uvedla ve středu.

„Ti, kteří eRecepty mohou předepisovat, to dělají. Ale po týdnu fungování se začala prodlužovat doba předepsání. Někdy se to sekne, musíte to vypnout a čekáte, než to naběhne,“ poukázal na občasné problémy s fungováním Šonka.

