Luxusní pražské byty jsou podle detektivů pračky na italské peníze

To, že s exkluzivními pražskými nemovitostmi ve velkém obchodují Italové, je známá věc. Že nejen na sousedním Slovensku, ale i v Česku působí mafie, se zatím jen předpokládá.

Italští vyšetřovatelé teď podle zjištění MF DNES rýsují mezi oběma informacemi spojnici. Přišli s odvážnou hypotézou: v byznysu s luxusními domy v centru Prahy se perou peníze z italských daňových zločinů a černých fondů. Vše má pod kontrolou muž, na jehož jméno detektivové narazili při vyšetřování aktivit nejobávanější mafiánské organizace ’Ndrangheta v severoitalském regionu Valle d’Aosta.

Dvaašedesátiletý Claudio Leo Personnettaz je v Česku prakticky neznámý, ač v Praze podniká s realitami bezmála třicet let a jako manažer působí ve více než třech desítkách firem spravujících stamilionové nemovitosti v historickém centru metropole, mimo jiné byty v Pařížské ulici nebo dům na Národní třídě.

Italskou prokuraturu však Personnettaz před časem zaujal v jiné souvislosti. V září 2016 si vyrazil na tři dny do Maroka, vzal s sebou dva muže vyšetřované v Itálii v souvislosti s kontakty s ’Ndranghetou, a dokonce jim zaplatil letenky.

Člověk, který umí leccos zařídit

Jedním z mužů byl prokurátor z Aosty Pasquale Longarini, druhým podnikatel v potravinářství Gerardo Cuomo, který měl prokurátora podle policie „zásadně k dispozici ke všemu, co potřeboval – ať už šlo o osobní problémy, či práci“ – a kterého prokurátor údajně varoval, že je odposloucháván kvůli kontaktům s ’Ndranghetou. I přímo o prokurátorovi se lidé z vedení mafiánské organizace v odposleších baví jako o člověku, jenž umí leccos zařídit. Oba muže začala italská policie stíhat a v té souvislosti narazila právě na Personnettaze, který společný výlet do Maroka sponzoroval.



Na realitního magnáta z Prahy se následně policisté zaměřili a přišli s dalším podezřením: firmy, které Personnettaz v Praze kontroluje, slouží k praní černých peněz z Itálie. „K realitním operacím byly používány prostředky pocházející z provizí z daňových deliktů spáchaných italskými občany, a to způsobem, který měl zastřít jejich původ z trestné činnosti,“ citoval italský deník La Stampa státního zástupce Giovanniho Polizziho, jenž dohlíží na vyšetřování.

Pro větší srozumitelnost: peníze, s nimiž realitní magnát v Praze podniká, jsou podle italské policie nelegální. Podnikatel je přitom v blízkém kontaktu s mužem, který se zapletl s mafií, a prokurátorem, který tomuto muži opakovaně pomáhal, chránil ho před vyšetřováním a je za to stíhán. Personnettaz oba označuje za osobní přátele a platil jim „pracovní cestu“ do Afriky. Policie má za to, že pro prokurátora to mohla být jedna z odměn za věrné služby.

MF DNES se pokusila Personnettaze kontaktovat přes společnost Dedalo, jejímž je ředitelem. „Pan Personnettaz dnes odletěl do Itálie. A neví, zda je oprávněný se k tomu vyjadřovat, protože ta řízení nejsou ukončená,“ uvedla jeho asistentka.