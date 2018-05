Pro zvýšení akceschopnosti komise jmenovali členem obviněného z tunelování

Komise stavební a dopravní Městské části Praha - Libuš vznikla po volbách do zastupitelstva. Ze zájemců radní vybrali sedm členů komise a tajemnici. V nezměněné podobě takto fungovala od roku 2015.

„Teď najednou před koncem funkčního období se stavební komise nečekaně rozšířila,“ řekla iDNES.cz zastupitelka Eva Radová (ODS). Změny si všimla také zastupitelka a členka komise Pavla Tůmová (KDU-ČSL), kterou překvapilo, že najednou na zasedání přišlo daleko více lidí.

Zeptala se tedy předsedy komise Radka Řezanky, kdo nové členy vybíral a proč se její počty rozšířily. „Pro větší akceschopnost komise rada jmenovala nové členy,“ odpověděl jí jednou větou Řezanka.

Starosta pražské Libuše Jiří Koubek (TOP 09) iDNES.cz řekl, že v poslední době nebyla stávající komise často usnášeníschopná a nescházeli se. Proto ve chvíli, kdy vedení Prahy dalo k dispozici Metropolitní plán, rozhodli se ji posílit. Koubek zmínil, že ke spolupráci přizvali i místní architektku Kamilu Davidovou.

Starosta: Pokud nerezignuje, odvolám ho

Kromě ní komisi rozšířil ještě někdejší náměstek ministerstva zahraničních věcí a resortu financí Martin Pros (ČSSD) nebo občan Tomáš Loukota. Hlasy veřejnosti měl podle Koubka reprezentovat v komisi i Kolinger.

Ten je v současnosti obviněný ze zneužití informace a postavení v obchodním styku. Jak iDNES.cz sdělil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej, policie už podala návrh na obžalobu Městskému státnímu zastupitelství v Praze. Ibehej upřesnil, že kromě bývalého obchodního ředitele společnosti je v daném případě stíháno osm osob.

Kolinger měl podle policie s využitím pomocníků zneužít svého postavení ve společnosti Pražské služby. Uzavřením desítek obchodů nevýhodných pro Pražské služby měl obohatit jím ovládané obchodní společnosti o 68 milionů korun. Za to mu hrozí až deset let vězení. Jakým způsobem byly vyváděny z Pražských služeb peníze, jsme popsali zde.

„Kolingera jsem nikdy neviděl. Vycházeli jsme z toho, že v komisi chceme mít hodně občanů, takže Kolinger je tam za občany. Nenominoval jsem ho já a nevím o něm vůbec nic. Nominovala ho sociální demokracie,“ odpověděl Koubek v úterý na dotaz, proč do komise dosadili trestně stíhanou osobu.



Starosta vzápětí svá slova přehodnotil. „Jestli se prokáže, že je to on, tak budu očekávat, že rezignuje. A když nerezignuje, budu očekávat, že koaliční partner navrhne jeho odvolání a bude odvolán. Pokud by se ani toto nestalo, tak já ho odvolám,“ shrnul Koubek. Dodal, že ostatní čerstvě dosazené členy komise zná a věří, že jsou to místní aktivní lidé, kteří se zajímají o své okolí.



ČSSD: Kolinger projevil zájem o místo, kde žije

Místostarostka Jaroslava Adámková (ČSSD), která bývalého obchodního ředitele Pražských služeb do komise nominovala, ve středu sdělila iDNES.cz, že už se věc vyřešila. Kolinger se rozhodl na funkci z časových důvodů rezignovat. Schůze komise se konaly v ranních hodinách, kdy kolidovaly s jeho programem, proto se nemohl jednání zúčastnit a podá proto rezignaci.

„Pan Kolinger je občan Libuše a kontaktoval mne v souvislosti s návrhem volnočasového areálu na polích u Ústavu akademie věd. S jeho realizací nesouhlasí stejně jako já a současné vedení obce. Projevil zájem o místo, kde žije, a byl ochoten pracovat v této komisi,“ vysvětlila Adámková důvody jeho nominace. Na závěr upozornila na otázku presumpce neviny v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo, kde je obviněný premiér v demisi Andrej Babiš (ANO).

Ve čtvrtek pak Koubek zaslal iDNES.cz zprávu, že Kolinger na členství v komisi rezignoval dřív, než se jednoho jednání zúčastnil.