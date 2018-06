Z Discolandu Sylvie mohou být sklady, měsíční pronájem stojí třicet tisíc

Od minulého úterý visí na serveru sreality.cz nabídka obchodního prostoru, na obrázcích se přitom skví budova bývalého Discolandu Sylvie. Další fotky svědčí o tom, že slavný podnik má již nejlepší dny dávno za sebou a pokud by se někdo pokoušel navázat na jeho barvitou minulost, musel by vynaložit nemalé prostředky.

„Zprostředkujeme Vám pronájem obchodního prostoru – skladu, ve velmi žádané lokalitě Praha 8 – Libeň, ulice Primátorská. Jedná se o prostor se vstupem přímo z ulice, vstupní hala, WC a otevřený prostor o celkové velikosti 260 m2. V ceně nájmu jsou i dvě parkovací místa ve dvoře pod uzamčením,“ je uvedeno v nabídce.

Inzerent dále píše, že prostor je vhodný jako sklad a prodejna. Prostory jsou k využití ihned. Kvůli špatnému stavu budovy je možné pronajmout pouze přízemí.

„Je tam nový vlastník, který to koupil. Teď aktuálně přemýšlí, co s tím a než se rozhodne, tak se jako skladové prostory bude nabízet ta spodní část,“ uvedla k nabídce makléřka Edox reality Dagmar Damková.



Zatím se podle ní ozvali pouze dva zájemci, ale nakonec si to celé rozmysleli, protože stav domu je velice „původní“. Podle Damkové se jedná o klasický nebytový prostor, který neprošel rekonstrukcí.

„Rozhodně to nevypadá, že by z toho do budoucna byla diskotéka. Je to podobné, jako byste nabízela totálně vybydlený barák a je otázka, jestli na to vůbec někdo zareaguje,“ podotkla Damková.

Michovský, který objekt podle dostupných informací koupil na konci roku 2017, vlastní stavební firmu a podniká v oblasti luxusních nemovitostí. Zatím není jasné, jaké má s budovou plány. Redakce iDNES.cz jej oslovila s žádostí o vyjádření, momentálně je však v zahraničí.

Ivan Jonák v Discolandu Sylvie v roce 2014:

VIDEO: Jonák by ho rád oživil. Podívejte se na Discoland

V klubu pracovali Berdych i Žirovnický

Jonák Discoland otevřel v roce 1992. Do luxusního zábavního klubu chodili příslušníci vyšších vrstev i zločinci, největší slávu zažíval v devadesátých letech. V roce 2001 byl Jonák odsouzen za vraždu své manželky a jejího milence k 18 letům vězení.

Během Jonákova pobytu za mřížemi začal objekt pustnout. Jonákovy dcery ho pronajímaly, v té době se však prý z klubu začalo ztrácet vybavení. Na svobodu se Jonák dostal v dubnu 2014. Ačkoli chtěl klub znovu otevřít a vrátit mu předchozí slávu, dluhy mu to nedovolily. Objekt chtěli dokonce prodat exekutoři.

O podíl z Discolandu usilovaly také Jonákovy dcery. Dokonce kvůli tomu otce zažalovaly, ale než soud stačil rozhodnout, Jonák v únoru 2016 zemřel. Objekt i s dluhy dcery zdědily.

Bývalý zábavní klub sehrál roli i v dalších trestních kauzách. Například David Berdych, jeden z členů gangu vyděračů napojených na policii, tu pracoval jako vyhazovač. Provozním šéfem Discolandu byl Albert Žirovnický, který si odpykává trest za vraždu.