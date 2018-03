Starosta odmítl diskutovat s aktérem „gay spiknutí“. Vydíral nás, tvrdí

Bodeček chtěl koupit byt v Karlově ulici a byť podal nejvyšší nabídku, ve výběrovém řízení neuspěl. Městská část jej totiž posléze kvůli údajně nízkým návrhům zrušila. Bodeček podal trestní oznámení, stejný krok zvolil následně i Lomecký (podrobnosti čtěte v článku Je to spiknutí gay komunity, tvrdí ve sporu o byt starosta Prahy 1).

„Stále řešíme byt, který mu nebyl prodán,“ uvedl Lomecký při diskusi. Vše mají podle starosty řešit orgány činné v trestním řízení. „Buď nám dají za pravdu, nebo mě zavřou a vy mi budete chodit na Ruzyni dávat svačiny,“ řekl starosta účastníkům debaty. Bodeček podle něj po neuskutečněném prodeji bytu radnici vyhrožoval.



To nespokojený občan Prahy 1 odmítá. O byt, o který se ucházel ve zrušené privatizaci, už podle něj v případu dávno nejde. „Tři tisíce lidí šly na prohlídky bytů, tři sta zaplatilo vstupní poplatek 1 500 korun. Na účtů městské části bylo 200 milionů korun na kaucích. Oba důvody, které jste uvedl pro zrušení výběrového řízení, přitom byly nesmyslné,“ popsal Bodeček.

Lomecký ve svém trestím oznámení uvedl, že se proti němu Bodeček „zločinně spolčil“ s vyšetřovatelem případu privatizace bytu. A to prý proto, že jsou oba podle starosty homosexuálové. „Patří do stejné gay komunity,“ napsal do trestního oznámení, které má MF DNES k dispozici. Lomeckého trestní oznámení na údajné spiknutí v gay komunitě se však ukázalo jako nesmysl a i radnice už z obvinění začala couvat.