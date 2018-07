Vítáni jsou mamánci i pánbíčkářky. Akce homosexuálů bojuje s nálepkováním

„V letošní kampani upozorňujeme na škatulkování, které ve většině rodin probíhá. Příbuzní často přisuzují ostatním členům a členkám rodiny nálepky na základě jejich chování či vrozených dispozic, ať se jim to líbí, nebo ne. Nálepkování totiž máme ve zvyku,“ uvedla ředitelka festivalu Hana Kulhánková.



Na jednom z vizuálů kampaně k letošní Prague Prague se třeba píše: „Možná tvé sestře říkají zlatokopka, dědovi bručoun, bratranci šprt a tobě neřeknou jinak než buzna. Každý v rodině má nějakou nálepku.“ Všichni jsou ale podle organizátorů festivalu sexuálních menšin vítáni na letošní Prague Pride, která se uskuteční od 6. do 12. srpna 2018.

Volbou tématu rodiny se Prague Pride snaží připomenout, že přijetí doma je pro lesby, gaye, bisexuály či transsexuály důležitější než to, jak se k nim chovají lidé venku. Dítě s menšinovou sexuální orientací je totiž často postaveno do pozice černé ovce rodiny.

Prague Pride 2018 proto vybízí k tomu, abychom povahu, sexuální orientaci nebo vzhled svých příbuzných přestali řešit a nenálepkovali.



Mezi hosty zahajovacího koncertu letošní Prague Pride budou 6. srpna na pražském Střelecké ostrově zpěvák Petr Kotvald, kapela Mucha a hvězda soutěže MTV The Real World Davis Mallory z USA. Duhový průvod Prahou v sobotu 11. srpna půjde od sochy sv. Václava Opletalovou ulicí do Hybernské a dále po tradiční trase Náměstí Republiky – Revoluční – Dvořákovo nábřeží – Čechův most – schody na Letnou.



Letošní Prague Pride se uskuteční v době, kdy mezi českými politiky vypukl boj o to, zda manželství budou moci uzavřít dva muži nebo dvě ženy, nebo zda se naopak do Listiny základních práv a svobod zakotví, že „manželství jako svazek muže a ženy“ je pod ochranou zákona. Ještě první vláda Andreje Babiše v demisi podpořila návrh 46 poslanců ze šesti stran, aby manželství mohli uzavřít i homosexuálové. Opačně se postavila vůči iniciativě jiných 37 poslanců také ze šesti různých stran, která navrhuje dát ochranu manželství jakožto svazku muže a ženy.