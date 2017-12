Myši z kosmu, dobroskříň a tisícileté papyry. Co dobrého přinesl rok 2017

S žádostí o předání dobrého vzkazu na Štědrý den jsme oslovili osobnosti z oblasti vědy, sportu, sociálních služeb, podnikání a etikety.

Ladislav Špaček odborník na etiketu

Slušné chování v naší zemi je na vzestupu. Stále více lidí si uvědomuje, že etiketa není cosi archaického, co patří do doby Jiřího Gutha-Jarkovského, ale že je potřebná v osobním životě, společenském životě a v byznysu. Tam je solidní a důvěryhodné vystupování předpokladem, ba i zárukou úspěchu. V osobním životě už víme, že etiketa je zárukou přízně okolí – žena dá přednost dobře oblečenému a galantnímu muži, na návštěvu si nebudeme zvát burany. Nenechme se otrávit několika nezdvořáky, kteří doma neměli správný vzor a svádějí nás k pocitu, že s etiketou jsme jako národ na štíru. Je jich statisticky stále méně. Ale nezapomeňme: začít musíme u dětí a to každý den. Začněme už dnes.

Adam Ondra lezec

Zjistil jsem, že věk je jen číslo. Všem nám to dokázal 94letý Marcel Remy ze Švýcarska, který letos v srpnu vylezl se svými syny 450metrovou stěnu u francouzského Chamonix s obtížností 5b+ (podle francouzské klasifikační stupnice spíše lehčí výstup, ale v kontextu věku je to fascinující výkon). A aby toho nebylo málo, z vrcholu se zpět do údolí dostal na paraglidu.

Helena Fulková bioložka a genetička

Mezi dobré zprávy roku 2017 z oblasti reprodukční biologie mimo jiné patří narození zdravých myší ze spermií, které byly uloženy 288 dní na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). Na první pohled to sice možná nezní nijak závratně, ale musíme si uvědomit, že vesmír není zrovna ideální místo k životu a kromě mikrogravitace se živé organismy musí vypořádat s poměrně vysokou dávkou radiace. Právě vysoké dávky radiace mají zpravidla velmi negativní dopad na integritu genetické informace. Přestože spermie z ISS utrpěly mírné poškození DNA, zdá se, že po oplození si myší vejce úspěšně poradila s její opravou a podle počtu narozených mláďat to na celkový výsledek nemělo žádný vliv. Ačkoli se nejedná o první pokus charakterizovat vliv kosmického prostředí na reprodukci, na rozdíl od předchozích pokusů byla tentokrát provedena poměrně detailní analýza.

Kateřina Šedá sociální architekta a výtvarnice

V září se mi podařilo vyhlásit výzvu veřejnosti, jestli by se přihlásila česká dvojice, která by byla ochotná se vzít v ukrajinském stylu a přizvat na svatbu čtyřicet obyvatel z oblasti Černobylu. Veřejnost nejdříve reagovala rozporuplně, zpočátku jsem dostávala zprávy o tom, že to je nejhorší nápad mít na svatbě čtyřicet Ukrajinců. Potom se situace změnila a začalo se hlásit několik párů. A výsledek je, že se mě dnes lidé ptají, jestli nepořádám svatby ještě v jiném stylu.

Jiří Strach režisér

Nikdo si mediálně nevšiml, že 21. listopadu byl po sedmdesáti letech zvolen nástupce svatého Vojtěcha a Anastáze Opaska na arciopatském stolci benediktinského kláštěra v pražském Břevnově. Byl jím zvolen člověk upřímné pokory a žité víry Prokop Petr Siostrzonek. Ptáte se, kde to je? Pak se zajdětě podívat do břevnovského kláštera, kde před revolucí sídlil estébácký archiv. Tehdy bylo místo pusté, vybydlené a opuštěné. Zato dnes? Opravená budova konventu! Zrekonsturuovaný chrám svaté Markéty! Skvělá hospoda s tím nejlepším biftekem v Praze! Nový pivovar, hotel, krásná zahrada... Vše obnovit a znovuvybudovat – to si žádá tolik lidské pozitivní lidské energie, o které se má referovat v novinách. Když člověk chce, dokáže neuvěřitelně dobré věci. A tímto zdvihám prostředníček na všechny postbolševiky, kteří tvrdí, že nám před revolucí bylo lépe!

David Storch ekolog, odborník na biodiverzitu

Pokud chápeme ekologii v nejširším smyslu a zahrneme do toho i ochranu přírody, obecně dobrou zprávou je, že ekologické problémy začínají považovat za zásadní nejen politici, ale i veřejnost. Svědčí o tom třeba případ novely zákona o ochraně přírody a krajiny, týkající se národních parků, která byla začátkem roku schválena velkou většinou i proti vetu prezidenta, nebo velká mediální pozornost věnovaná výzvě vědců týkající se současných globálních problémů. Vznikají zajímavé projekty, pozitivně vnímané širokou veřejností, jako je vypouštění koní a zubrů v bývalých vojenských prostorech nebo docela úspěšná kampaň proti palmovému oleji.

Martina Ptáčková dvojnásobná mistryně světa v kickboxu

Jsem moc ráda, že se podařilo propuštění válečného reportéra Radana Šprongla, který byl vězněn v Thajsku za údajný převoz vojenského materiálu a po pěti týdnech nedobrovolného pobytu zemi opustil a vrátil se zpět do Čech. Problém ležel v tom, že v Thajsku nerozlišují mezi vojenskou výzbrojí a výstrojí pasivní ochrany, a tak pouhou vestu či helmu považují za vojenský materiál, který si mysleli, že pan Šprongl převáží. To se v Thajsku trestá odnětím svobody až na pět let. Zásluhu na tom má jeden z českých europoslanců, který se novináře zastal a následně jednal s thajskými diplomaty. Co jsem tím chtěla říct? Těší mě, že se v dnešní době najdou lidé, kteří nemyslí jen na sebe – zvlášť když se jedná o politiky –, ale pomáhají všude tam, kde je potřeba.

Jan Indráček konzultant

Každý, kdo pracuje ve školství nebo má děti ve škole, ví, že kvalita učitelů je jednou z nejdůležitějších věcí pro kvalitu vzdělání. Dobrý učitel umí využít prostoru rámcových vzdělávacích programů a najít způsoby, jak studenty nejen připravit ke svazujícím maturitám, ale i do reálného života. Letošní zvýšení platů učitelů je proto krokem správným směrem, ačkoli pořád není vyhráno. Teprve od platu na úrovni průměru univerzitních absolventů si můžeme slibovat příliv schopných mladých lidí, kteří z učení udělají své životní poslání. Jako externí spolupracovník jsem také nadšený z českého projektu Učitel naživo, který letos úspěšně dokončil svůj pilotní ročník. Staví totiž na vskutku nejlepší světové praxi ve vzdělávání učitelů: dává silný důraz na pedagogické dovednosti a celý rok probíhající praxi ve školách pod vedením zkušených učitelů.

Pavel Klener onkolog

Během uplynulého roku došlo k významnému pokroku v diagnostice a léčbě nádorových onemocnění, který vedl k úspěšnějšímu léčení, popřípadě i k vyléčení. Moderní a technicky dokonalejší přístroje umožňují včasnou a přesnou diagnózu. K tomu přispělo i rozšíření metod molekulární biologie, nezbytných k bližšímu určení typu nádoru, což pak umožní adekvátní výběr léčby. Za největší pokrok lze považovat uplatňování cílené (biologické) léčby a především zavádění nových imunologických metod, které pomohly zlepšit prognózu některých nádorů i v pokročilém stavu. Ovlivnění protinádorové imunity se zdá být slibnou cestou do budoucna, a proto se usilovně zkouší i protinádorové vakcíny.

Marie Doležalová herečka

Dobrou zprávou je, že lidé pořád chodí do divadla. Máme stále lepší 3D filmy a je čím dál lehčí sledovat filmy a videa na internetu, a přesto si diváci pořád ještě koupí lístek, protože živé setkání na jednom místě je pro ně nenahraditelné. To je pro nás, herce a herečky, skvělá zpráva.

Miroslav Bárta historik a egyptolog

Na jaře tohoto roku byla publikována první část unikátních textů na papyrech staroegyptského hodnostáře Merera, který žil ve 26. století před Kristem. Jde o nejstarší texty na papyrech, které popisují stavbu Cheopsovy pyramidy, respektive detaily toho, jak byl na její stavbu dopravován stavební materiál z lomů na vápenec a jak tyto práce probíhaly. Jde skutečně o nález světového významu, který u nás bohužel zapadl.

Markéta Šichtařová ekonomka

Česká ekonomika je právě na vrcholu svého růstu: hospodářský růst se pohybuje kolem pěti procent, nezaměstnanost ve výši 3,5 procenta je nejnižší od doby, kdy se sleduje, průměrné mzdy rostou skoro o sedm procent, úrokové sazby sice už maličko rostou, ale ještě pořád jsou extrémně nízké, takže je mimořádně snadné splácet úvěry. Važme si tak dobré ekonomické kondice, tak hospodářsky úspěšných období je málo.

Václav Cílek geolog a popularizátor vědy

Podstatné je, že zemský systém funguje tak jako vždycky. Amazonský prales pohlcuje tolik uhlíku, že to odpovídá produkci dvou třetin automobilů na celé zeměkouli. Dobrá zpráva také je, že oceán pohlcuje tolik oxidu uhličitého, že to odpovídá nejméně třetině toho, co lidé vypustili do ovzduší. Funguje dobře magnetosféra Země, která nás stíní před kosmickým zářením. Zahojuje se ozónová vrstva, která nás chrání před škodlivou částí slunečního záření. Golfský proud a další systémy mořských proudů stále přenáší teplo. Pokud by tomu tak nebylo, tak ve Skotsku bude stejná zima jako na Aljašce, nebo v Lisabonu bude chladno podobně jako v New Yorku. Vidíme věci, které se odchylují od normálu, ale ekosystém v oblasti toho, co dělá pro nás, funguje zhruba tak dobře jako kdykoliv jindy.

Před dvěma měsíci se k Loono přidalo víc než třicet dalších studentů medicíny, dohromady již už tedy je více než sto v pěti městech Česka. Společně věří, že díky školení laické veřejnosti v oblasti prevence rakoviny a infarktu přináší společnosti hodnotu už během studia. Spolu s tím si na workshopech ve školách, firmách a na festivalech trénují komunikační a prezentační dovednosti, a stávají se tak empatičtějšími a uvědomělejšími lékaři. Zajímají se i o inovace. A to je myslím důvod k radosti.

Petr Kabáth astronom

Rok 2017 byl celkově velice pozitivní pro výzkum exoplanet, tedy planet mimo Sluneční soustavu. Kromě například objevu osmé planety systému Kepler-90, který je důkazem, že existují planetární systémy s počtem planet stejným jako v naší Sluneční soustavě, se hlavně podařilo udělat zásadní krok k tomu, aby v roce 2026 vystartovala vesmírná mise PLATO. Bude sestávat ze soustavy dalekohledů, které budou hledat planety pomocí pozorování zeslabení světla hvězd, které je důsledkem přechodu planety před hvězdným diskem, takzvaného tranzitu. PLATO má najít tisíce exoplanet a dokonce několik planet, které svými charakteristikami (poloměr, hmotnost, oběžná doba kolem hvězdy) budou srovnatelné se Zemí.

Miroslav Dobrý majitel firmy Drakkaria

S oblibou a se zájmem sleduji v průběhu doby, co podnikám, změny skladby našeho sortimentu. Lidé se více zajímají o historii, tradiční řemesla, věří tuzemské produkci a v poslední době naši zákazníci projevují velký zájem o výrobky s vlasteneckou tématikou. Kromě toho se nám neustále zvyšuje podíl na exportu, což značí, že české produkci věří i v zahraničí. Je jen škoda, že stát tohoto potenciálu malých a středních podnikatelů nevyužívá a podmínky ztěžuje. Nezbývá nic jiného, než spoléhat sám na sebe a makat.

Lukáš Lis učitel, držitel ocenění Zlatý Ámos

Říká se, že současné děti jsou mnohem horší, než jakými jsme byli my. Prý jsou méně empatické, starají se jen samy o sebe a nedokážou pomoci nikomu jinému než sobě. V reálné škole ale vidím děti, které veškerý výtěžek z prodeje vlastních výrobků v rámci jarního jarmarku věnovaly opuštěným psům v útulku v Táboře. Vidím děti z páté třídy, které se rozhodly pomoci vrstevníkovi z dětského domova a poslaly mu dres a štulpny Realu Madrid, protože tento fotbalový klub miluje a není nikdo, kdo by mu tyto věci koupil. Vidím deváťáky, kteří v rámci „Dne laskavosti“ vyrazili do českobudějovické nemocnice a předali tam dětem pár plyšáků, her a dobrou náladu. Skutečnost, že většinu z těchto akcí vymyslely děti samy, bez podnětu učitele, ve mně vzbouzí naději, že fráze o čím dál tím sobečtějších dětech a zkažené nové generaci nelze brát zase tak vážně.

Skvělou zprávou je počin vědců z Purdue univerzity, kteří vyvinuli systém umělé inteligence schopný číst mysl a dekódovat, co člověk vidí. Už z předchozího výzkumu existuje program, který věrně převáděl vidění testovaného člověka. Nyní dokážou vědci dekódovat i pohybující se obrazy. Nové poznatky umožní vyvinout skvělé terapeutické systémy a funkční rozhraní na propojení mozku s počítačem.

Urza anarchokapitalista a programátor

Více než deset let se zabývám tématem svobodné bezstátní volnotržní společnosti. Je to něco, co většina lidí považuje za nereálnou utopii a já se jim ani nevidím, neboť jsem to zpočátku vnímal úplně stejně. Po deseti letech přednášení, psaní, natáčení a debat jsem dokončil svou první knihu, na jejíž vydání jsme spolu s kolegy uspořádali crowdfundingovou kampaň. Ukázalo se, že lidé mou práci – ale zejména tu myšlenku samotnou – ocenili, protože se vybralo neuvěřitelných 2,7 milionu korun, což z projektu dělá jeden z nejúspěšnějších českých crowdfundingů a úplně nejúspěšnější s cílem vydat knihu. A díky tomu se konečně daří šířit k lidem myšlenky svobody a bezstátní společnosti řízené volným trhem. A ať už je zavrhnou, nebo ne, mým cílem je vyvolat veřejnou debatu na toto téma a přivést lidi k zamyšlení, což se děje!

Josef Suchár kněz

V listopadu jsem byl se svými kolegy z Diecézní charity Hradec Králové v Indii. Procházeli jsme projekty, které jsou financovány naší charitou, a je milé vidět, jak proměňují vesnice i myšlení lidí. Měli jsme možnost setkat se a mluvit s dnes už dospělými lidmi, kterým projekt adopce na dálku změnil život. Vzdělání jim pomohlo splnit jejich sny a dnes jsou z nich učitelé, právníci, zdravotní sestry, pracovníci v bankovnictví, řidiči. Lidé, kteří mají práci a jsou schopni uživit své rodiny. Jsou velmi vděční a mnozí se snaží pomáhat ze svého výdělku dalším dětem z projektu.

Ester Ledecká snowboardistka a lyžařka

Dobrá zpráva je, že si můžeme místo webů a novin otevřít Rothschildovu flašku. Nebo jinou knížku Petra Šabacha.

Mám tě ráda Petře a zdravím tě tam někam nahoru. Chybíš!

Přemysl Rabas ředitel ZOO Dvůr Králové

Za nejvíce pozitivní zprávu považuji fakt, že se týmu odborníků, který řeší záchranu severních nosorožců a jehož je náš Safari Park součástí, podařilo ujít mnohem větší kus cesty, než jsme si před rokem dokázali představit. Kolegové z Berlína jako první na světě dokáží odebrat vajíčka samicím nosorožce. Kolegové v Itálii je dokáží oplodnit v laboratorních podmínkách. Někdy v první polovině roku příštího se tedy pokusíme odebrat vajíčka z posledních dvou samic severních nosorožců, které na planetě zůstaly, a oplodnit je semenem uloženým zatím ve spermabance. Vzniklé embryo se pak vloží do příjemkyně, kterou bude některá samice jižního bílého nosorožce. Případný úspěch je velkou nadějí pro záchranu tohoto kriticky ohroženého zvířecího druhu.

Spousta lidí má staré oblečení a potřebují ho někam dát. Právě proto jsme vytvořili Dobroskříň, kam mohou takové věci odložit. Od listopadu ji realizuje Pragulic ve spolupráci s Národním divadlem. A o oblečení v ní opravdu není nouze, každý den do ní lidé nosí nové věci. Teď v zimě se hodí hlavně teplé oblečení, čepice, rukavice, šály nebo boty. Lidé bez domova a vůbec kdokoli si může rozšírit svůj šatník a zahřát se. A že je o oblečení zájem, dokazují ohlasy od lidí bez domova, kteří si ve skříni vybíraji – třeba šálu nebo teplý svetr. Umístili jsme ji na náměstí Václava Havla v Praze, kde lidé najdou čtyři šatní skříňky.

Kamil Ševeček vývojář a lektor IT

Líbí se mi, že se Švédsko rozhodlo zařadit mezi pokrokové severské státy, které chápou vztah technologického růstu a potřeby digitálních dovedností, a od roku 2018 zavést výuku programování od první třídy základní školy jako povinný předmět. Může to být inspirace pro Česko?