Stát zdědil pozemky po „nemajetném“ kočím, který už půl století nežije

Stát zdědil dvě parcely poblíž kostela Nejsvětější Trojice v osadě Klášter u Nové Bystřice. Původní majitel se narodil v roce 1879 a živil se jako kočí. Když v roce 1960 zemřel, notář necelých tisíc metrů čtverečních pozemků v dědickém řízení zcela opomenul a muž byl pochován jako nemajetný.

„Pozemky byly zapsány na takzvaného nedostatečně identifikovaného vlastníka,“ vysvětlil iDNES.cz Radek Ležatka, mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který podobné otazníky z minulosti řeší.

Jde zejména o případy, kdy pozemek podle katastru nemovitostí nepatří nikomu, anebo je v listinách uvedeno pouze jméno a příjmení bez dalších podrobností, například adresy, což ztotožnění majitele komplikuje. Kočího z jihu Čech nedůsledně zapsali do katastru dvanáct let před jeho smrtí. Pozemky získal v přídělovém řízení, kdy se novým majitelům prodávala půda konfiskovaná po válce.

„Jeho vlastnické právo bylo do pozemkové knihy zapsáno na základě přídělové listiny vydané Národním pozemkovým fondem. Na základě ní byl jako vlastník pozemků veden na listu vlastnictví až do současnosti, a to právě bez bližších identifikačních údajů,“ doplnil Ležatka.

Pravnučka pozemky odmítla

O nesrovnalosti se státní majetkový úřad před časem dozvěděl díky spolupráci s katastrálním úřadem a navrhl proto dodatečné „otevření“ dědického řízení. Po případných dědicích pátral Okresní soud v Jindřichově Hradci.

„Soud jako jedinou žijící příbuznou a eventuální dědičku zesnulého muže dohledal jeho pravnučku, která však dědictví pozemků odmítla. Vzhledem k tomu, že nezanechal žádné dědice ze závěti ani ze zákona, připadlo dědictví jako odúmrť státu,“ vysvětlil Ležatka.

Že stát dědí po dávno zemřelém člověku, není podle Ležatky až tak výjimečné. „Stávají se třeba případy, kdy jako vlastníci jsou uvedeny osoby židovského původu, které nepřežily válku,“ podotkl. Takto stát předloni získal ruinu domu na Benešovsku.

Nyní získané parcely v okolí barokního kostela, který byl v místech postaven po vypálení původního kláštera vybudovaného pro poustevníky kongregace svatého Františka z Pauly, takzvané paulány, majetkový úřad během letoška nabídne ve výběrovém řízení.

Kdo se nepřihlásí do roku 2023, majetek mu propadne

Špatné zápisy v katastru spadají v drtivé většině mezi roky 1948 až 1989. Povinnost evidence vlastnictví nemovitostí tehdejší režim na čas úplně zrušil, později zavedl zjednodušenou evidenci, která nynějším potřebám nestačí.

„Řada právních úkonů nebyla řádně podložena listinami, případně nebyla po právní a formální stránce dokončena. Také majetkové změny mezi tehdejšími správci majetku, například národními podniky, družstvy a podobně, obsahovaly časté formální chyby,“ objasnil mluvčí majetkového úřadu.

Velkou část nemovitostí s neznámým vlastníkem tvoří také nevypořádaná dědictví po lidech, kteří emigrovali do zahraničí, další nebyly správně přepsány při privatizaci v raných 90. letech.

ÚZSVM prošetřuje jednotlivé případy „nedostatečně identifikovaných vlastníků“ s důrazem na případy bránící rozvoji obcí.

O všech těchto pozemcích musí katastrální úřad podle nového zákona z roku 2014 informovat majetkový úřad, který vede a uveřejňuje jejich seznam. Ke konci roku 2017 obsahoval údaje o 203 tisících nemovitostech, z toho 197 tisících pozemků a šesti tisících budov.

„Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem výrazně komplikují rozvoj obcí, na pozemcích je obtížné stavět nebo umístit vodovody, kanalizaci, cyklostezky a další infrastrukturu. Pokud se nepřihlásí vlastník nemovitosti nejpozději do konce roku 2023, uběhne lhůta daná občanským zákoníkem, a podle zákona tento majetek přejde na stát,“ upozornil Ležatka.