Ležely tu hory spálených těl, popisuje muž, který přišel o ženu i tři děti

V neděli přišel o všechno. O ženu Elenu, o tři své děti - sedmiletou Annu, pětiletého Arťoma a dvouletého Romana - i o sestru Alenu. Poslední telefonát se svou ženou si podnikatel Igor Vostrikov stále živě pamatuje.

„Myslel jsem si, že to byl teroristický útok. Protože Lena mi volala a křičela: Pomoc, zachraňte nás, zavřeli nás tu!“ cituje jeho slova ukrajinský portál Apostrophe.



Jeho rodina byla uvnitř jednoho z kinosálů, ze kterých údajně nešlo utéct. „Má matka tam okamžitě běžela, dostala se do čtvrtého patra a prosila, aby v kině někdo otevřel dveře. Nikdo ale nepřišel na pomoc. Mohli se zachránit,“ je přesvědčený Vostrikov. V jednom ze tří kinosálů podle něj byly dveře otevřené a všichni návštěvníci se odtamtud zachránili.

Informace o zamčení evakuačních východů potvrdili vyšetřovatelé už v pondělí. Navíc podle nich pracovník ostrahy vypnul požární alarm krátce poté, co začal zvonit. Podle Vostrikova však žádná požární signalizace v budově ani nebyla.



Zároveň Vostrikov nevěří, že při požáru obchodního centra zahynulo jen 64 lidí, což je aktuální oficiální bilance tragédie. „Je to lež. Stoprocentně lžou. Vy jste to neviděli, ležely tu hory spálených těl. Říkají nám, že obětí je šedesát, ale centrum je veliké. Podle mě bude obětí od dvou stovek do tři sta padesáti,“ dodává Vostrikov.

Tyto spekulace se úřady pokusily vyvrátit tím, že vyhověly skupině lidí, kteří se chtěli o počtu obětí přesvědčit osobně v místní márnici. Starosta města Ilja Sereďjuk a asi 15 lidí tedy ověřovali seznamy obětí. Členové skupiny poté prohlásili, že prošli všechny prostory a nenašli těla, která by nebyla zapsána do oficiálního seznamu obětí.

Igor Vostrikov není jediný, kdo přišel o všechny děti. Alexandr Lillevjlaje ztratil tři dcery. Do poslední chvíle s nimi mluvil po telefonu a bezmocně poslouchal slova na rozloučenou.

Děti z jedné třídy slavily začátek prázdnin

Obchodní a zábavní centrum bylo v neděli plné dětí i proto, že právě začínaly školní prázdniny. Děti z 5.A treščevské školy (městečko nedaleko Kemerova) o sobě prý rády prohlašovaly, že jsou tím nejpřátelštějším kolektivem. I proto se rozhodly, že začátek prázdnin stráví společně a půjdou do kina.

Do třídy chodilo deset dětí. Osm jich při požáru zemřelo. Dvanáctiletá Maja napsala na svůj profil na sociální síti v okamžiku, kdy pochopila, že se nemůže zachránit, jen tři slova: To je konec. Učitelka, 47letá Oxana Evsejevová, která je doprovázela, v kinosále nebyla. Čekala na ně v kavárně. Na rozdíl od dětí se zvládla z hořícího pekla zachránit. Jak poznamenal portál Komsomolská Pravda, ironií osudu zodpovídá Evsejevová ve škole za bezpečnost.

Podle agentury Interfax je mezi 64 mrtvými přes čtyřicet dětí.



Snímky z vyhořelého kinosálu:

Chlapec se probral z kómatu

Jedním z přeživších tragického požáru je jedenáctiletý Sergej Moskalenko, který vyskočil z okna ve čtvrtém patře. Podle webu Vesti při pádu utrpěl vážná poranění hrudníku, břišních orgánů a zlomeninu pánevní kosti.

Chlapec, který měl podle ministryně zdravotnictví Veroniky Igorevny Skvorcové z hospitalizovaných nejvážnější zranění, se v pondělí probral z kómatu a mohl být odpojen od dýchacích přístrojů. Podle ministryně vypráví o tom, co se stalo, a samostatně se i najedl.

Moskalenko si riskantním skokem zachránil život, jeho rodiče i mladší sestra v budově zahynuli.

VIDEO: 11letý chlapec vyskočil z okna hořícího obchodního domu v Rusku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vyšetřovatelé dosud předali pozůstalým těla 21 obětí, v řadě případů je podle agentury Interfax zapotřebí provést analýzu DNA.

V úterý do Kemerova dorazil uctít památku i ruský prezident Vladimir Putin. Neštěstí označil na kriminální zanedbání a lajdáctví a přislíbil poctivé prošetření tragédie a potrestání viníků.

Tisíce lidí v úterý demonstrovaly v ulicích města Kemerovo. Obyvatelé kritizovali liknavý postup úřadů při vyšetřování, podle některých navíc v neděli na místě nezasahoval dostatečný počet záchranářů. (více podrobností čtěte v článku Putin uctil památku obětí požáru a na středu vyhlásil celostátní smutek).