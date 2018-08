Hasiči krotí rozsáhlý požár lesa na Prostějovsku, zásah komplikuje terén

„Je to požár v nepřístupném terénu, takže než se dostaneme k ohnisku, tak jsou to stovky metrů,“ řekl iDNES.cz Hošák. Předběžně to podle něj vypadá, že zasaženy jsou více než tři hektary lesního porostu.



S živlem aktuálně bojuje třináct jednotek hasičů, na místě je dvacet cisteren a s hašením pomáhá i vrtulník. „Ale je to v obtížně dostupném terénu, takže se tam stěží dostanou cisterny, proto očekáváme, že budeme hasit až do rána,“ konstatoval Hošák.

„Nemáme potvrzené, že by se na místě někdo pohřešoval nebo že by tam byl někdo zraněný,“ dodal Hošák. Příčina požáru dosud není známá.