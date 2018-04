Předčasné volby? Možná už je to řešení, reaguje Babiš na neúspěch s ČSSD

„Jedna možnost jsou předčasné volby. Pirátům a ODS podle některých průzkumů stoupají preference, tak kdo ví, jestli to není varianta,“ řekl Právu Babiš.

Další možnost, kterou je spolupráce s hnutím Svoboda a přímá demokracie, příliš komentovat nechtěl. Pouze uvedl, že s SPD nyní nejednají. Nejprve chce Babiš celou situaci probrat na klubu a po jednání bude informovat prezidenta Miloše Zemana.

Na klubu se prý také zeptá na možnost, že by ve vládě hnutí ANO nebyl premiérem. „Řeči o mém trestním stíhání rozhodně odmítám, taková rétorika je nepřijatelná. Někdo si na mě objedná stíhání a teď o tom sociální demokracie stále mluví. Tak snad ctí presumpci neviny?“ uzavřel rozhovor Babiš.

VIDEO: Naše hnutí ukázalo velkou flexibilitu a toleranci, řekl Babiš po krachu jednání s ČSSD Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Předčasné volby nikdo nechce, protože to konzumuje čas. My máme připravenou legislativu, předložené registry smluv, nominační zákon a teď finišujeme exekuce a Sněmovna zase usne a bude se tu kampaňovat na předčasné volby? To není řešení,“ sdělil iDNES.cz své stanovisko lídr Pirátů Ivan Bartoš.

Ačkoli jeho straně preference rostou, tak předčasné volby Piráti nechtějí. Podle Bartoše je tahle varianta možná jen v případě, že by dlouhodobě vládla vláda bez důvěry, případně že by prezident opět jmenoval úřednickou vládu.

Právě na Zemanovo vyjádření nyní Bartoš čeká. Podle něj má nyní právě on jednat a ukázat, že jeho benevolence není bezbřehá.

Fiala: Babiš není schopen a ochoten sestavit vládu

K možnosti, že by dostal šanci sestavit vládu někdo jiný, se přiklání i předseda ODS Petr Fiala. „Pokud Andrej Babiš není schopen nebo ochoten sestavit řádnou vládu s většinovou podporou Poslanecké sněmovny, pak má dostat příležitost někdo jiný. Někdo, kdo představí plán a bude mít předpoklady vytvořit vládu v souladu s ústavou. Ukončeme toto divadlo a vraťme se k pravidlům parlamentní demokracie,“ uvedl Fiala na svém Twitteru.

Petr Fiala (Twitter) @P_Fiala Pokud A.Babiš není schopen nebo ochoten sestavit řádnou vládu s většinovou podporou PS, pak má dostat příležitost někdo jiný. Někdo, kdo představí plán a bude mít předpoklady vytvořit vládu v souladu s ústavou. Ukončeme toto divadlo a vraťme se k pravidlům parlamentní demokracie. 3 lidé to sdílejí odpovědětretweetoblíbit

A na předčasné volby se příliš netváří také komunisté, možná i proto, že jim podle posledních průzkumů volební preference zrovna nerostou. Místopředseda KSČM Jiří Dolejš na Twitteru označil předčasné volby za alibi pro ty, kdo neumí jednat a přinášet kompromisy. „Alibistická politická scéna je tak schopná dělat nikam nevedoucí volby každý rok,“ uvedl Dolejš.



Jiri Dolejs (Twitter) @DolejsJiri Předčasné volby jsou jen alibi pro ty co neumí jednat a přinášet kompromisy - alibistická politická scéna je tak schopná dělat nikam nevedoucí volby každý rok odpovědětretweetoblíbit

Gazdík: Je to selhání vítěze voleb

„Byli jsme pro to zvolení a povinností nás politiků je snažit se domluvit. Pokud celá nedomluva má být jenom kvůli tomu, že hnutí ANO se odmítá vzdát ministerstva vnitra, zvláště za situace, kdy premiér je trestně stíhaný a je to logické, že je tam evidentní střet zájmů, tak se přiznám, že tomu nerozumím a považuji to za selhání vítěze voleb,“ řekl iDNES.cz lídr hnutí Starostové a nezávislí Petr Gazdík.



Ukazuje to podle něj, že vítěz voleb selhal a upřednostňuje své zájmy před zájmy země a chce nestabilitu před stabilitou a ekonomickou prosperitou.

Gazdík také nyní čeká, jak se zachová prezident. Není podle něj jisté, že znovu premiérem jmenuje Babiše. „Jsou teď otevřeny všechny možnosti. Předčasným volbám se nebráním, ale považujeme je za selhání,“ dodal.

Lídr hnutí SPD Tomio Okamura už na Twitteru avizoval, že je připravený s Babišem o spolupráci jednat. „Je na hnutí ANO, jestli si vybere návrat k jednání o pozitivním programu pro lidi, to znamená návrat k jednání s SPD. My jsme připraveni,“ oznámil Okamura.



Tomio Okamura (Twitter) @tomio_cz Jednání ČSSD a ANO zkrachovalo proto, že ČSSD jedná hlavně o korytech. Takové jednání nehájí zájmy lidí v ČR, ale hájí zájmy korytářů a mafie v ČSSD. Je na hnutí ANO, jestli si vybere návrat k jednání o pozitivním programu pro lidi, tzn. návrat k jednání s SPD. My jsme připraveni https://t.co/gc43UB9Gyj 2 lidé to sdílejí odpovědětretweetoblíbit

Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek si myslí, že překážkou v sestavení vlády je sám Babiš. „Prezident s minimální odpovědností k ústavě a své zemi by teď pověřil druhým pokusem jiného politika. Co udělá ten náš, to ví jen on. Možná ještě Lavrov...,“ okomentoval situaci Kalousek na Twitteru.



Miroslav Kalousek (Twitter) @kalousekm Zásadní překážkou pro dosažení vlády s důvěrou není povolební pat, ale osoba @AndrejBabis. Prezident s minimální odpovědností k Ústavě a svojí zemi by teď pověřil druhým pokusem jiného politika. Co udělá ten náš, to ví jen on. Možná ještě Lavrov... 16 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit