Babiš: Strany zajímá jen, jaké získají posty. Byli jsme stokrát odmítnuti

„V prvé řadě se bavme o přístupu stran, které se dostaly do parlamentu a které zajímají de facto jenom posty ve Sněmovně. Nejsou ochotny s námi vyjednávat,“ řekl iDNES.cz šéf ANO.



„Očekával jsem od Pirátů, že to bude ta nová krev, která pomůže bojovat proti korupci, a dnes už Piráti podlehli různým parlamentním intrikám a šachům,“ tvrdí šéf Babiš. Kritizuje Piráty, že podle něj jen usilují o výbory ve Sněmovně.

Bartoš: ANO se nás ani nezeptalo, zda bychom vládu tolerovali

Lídr Pirátů Ivan Bartoš řekl, že postupují podle předvolební strategie a že od hnutí ANO vlastně ani neslyšel otázku, jestli by Piráti vládu tolerovali.

„Ne, on se nás na to ani nikdo neptal, jestli bychom tolerovali nějakou vládu odborníků. Ani od Radka Vondráčka, ani od Petra Vokřála, ani od Jaroslava Faltýnka to na některém z těch jednání nezaznělo. U nás ani tichá podpora, opuštění sálu není na stole,“ řekl iDNES.cz Bartoš.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš

Babiš, který nejprve říkal, že chce mít vládu schválenou do Vánoc, nyní mluví opatrněji. „Vláda ze sněmovních voleb 2013 vznikla 29. ledna 2014, teď jsme přesně tři týdny od voleb, tak nevím, proč by vláda měla být hotová, když probíhá jen destrukce ze strany tradičních stran. Oslovili jsme ODS, máme 103 (poslanců, pozn. red.), pojďme se o tom bavit. Byli jsme stokrát odmítnuti, posměšky, výsměch, každý řekl, že nechce jít s námi do vlády, tedy kromě Okamury, a to zase my nechceme. Připravujeme menšinový kabinet a jsme v pohodě, není kam spěchat,“ prohlásil v pátek Babiš.

Ostatní strany se s ním odmítly podílet na vládě kvůli kauze Čapí hnízdo, v níž ho policie podezírá z dotačního podvodu. Před volbami Babiš převzal obvinění. Nyní má znovu imunitu a Sněmovnu čeká nové hlasování, zda ho vydá ke stíhání.

Až bude mít šéf ANO hotové složení vlády a připravené programové prohlášení, bude nejprve informovat prezidenta. „A potom půjdeme za jednotlivými stranami, začneme u těch takzvaně demokratických, jak to všichni rádi píšete,“ řekl Babiš. Pak podle něj zazní výzva - podpořte, tolerujte nás.

Stále mu chybí ministři školství, kultury a zdravotnictví. „O průmyslu také stále uvažuju, jednám a snažím se k tomu dobrat,“ řekl. Přitom už tento týden řekl, že jméno má a půjde o nestraníka. Podle informací ČTK o Tomáše Hünera. Páteční vyjádření Babiše ale naznačuje, že to stále ještě tak být nemusí. „To se stále mění, když přijde nějaké jméno, přijde plno reakcí, negativních, pozitivních. Mění se to. Mám celkem dost času. Intenzivně na tom pracuji. Není tam kritérium členství v ANO,“ uvedl Babiš.



Jen pomoc komunistů nestačí a Okamuru zajímá jen koalice

Zatím jen KSČM připouští toleranci menšinové vlády za splnění určitých podmínek - třeba zvyšování důchodů, minimální mzdy, „ochrany přírodního bohatství“ speciálním zákonem, obecné referendum či zdanění církevních restitucí. V tom je Babiš ochoten jim vyjít vstříc.

„První přišli komunisti, řekli: ‚Toto je náš program, to nás zajímá.‘ Respektive ještě před tím pan Okamura,“ řekl šéf ANO. Ale ani kdyby komunisté dokonce pro jeho vládu zvedli ruku, je to stále málo. ANO má 78 poslanců, komunisté 15 hlasů, stále jich k většině osm chybí. A Okamura, který má zájem jít pouze do koalice, je vládě ANO nedá.

Lídr SPD Tomio Okamura

„Naše hnutí SPD podpoří pouze takovou vládu, která bude plnit náš volební program. Od Andreje Babiše ani od jiné strany jsme nedostali nabídku pro vstup do vlády, ani jsme nedostali do stůl žádný životaschopný projekt, který by prosazoval náš volební program. Nemáme tedy žádný důvod, ani nepodpoříme žádnou vládu, která nebude prosazovat náš volební program,“ řekl iDNES.cz v pátek Okamura.

Neuvažuje ani o tom, že by 22 poslanců SPD pomohlo Babišově menšinové vládě tím, že odejdou ze sálu. „Pro nás je volební program na prvním místě a nikdy ho nevyměníme za politické trafiky ani za nějaká koryta,“ uvedl Okamura.

Chovanec si myslí, že ANO hraje na předčasné volby

Sociální demokrat Milan Chovanec, jehož ČSSD se tak jako lidovci, TOP 09, ODS, STAN a Piráti nehodlá jakkoli podílet na vládě s Babišem, v rozhovoru pro iDNES.cz řekl, že cíl Babiše je podle něj jiný než menšinová vláda.

Úřadující séf ČSSD Milan Chovanec

„Myslím, že hnutí ANO směřuje k předčasným volbám a ty debaty o vládě jsou víceméně mlha. Myslím, že cílem jsou předčasné volby za rok a pokusit se získat ještě větší podporu voličů,“ řekl Chovanec. A to cestou tří neúspěšných pokusů o vládu nebo rozpuštěním Sněmovny ústavní většinou za pomoci SPD.

„Je potřeba postupovat podle ústavních zvyklostí a tato debata je zcela předčasná. Je třeba provést první pokus, druhý pokus, třetí pokus a to může trvat několik měsíců,“ řekl k možnosti předčasných voleb Okamura. Když bude Babiš ochoten v rámci druhého či třetího pokusu o vládu prosazovat i jejich program, tak si myslím, že mantinely se otvírají,“ prohlásil v pátek šéf SPD.

„Každý tady mluví o třech pokusech, nechápu proč,“ řekl iDNES.cz Babiš. Prezident Zeman už jasně řekl, že když Babiš napoprvé neuspěje, svěří mu i druhý pokus, což by se mělo stihnout ještě před prezidentskou volbou. Když se hnutí ANO podaří prosadit na schůzi 20. listopadu do čela Sněmovny Radka Vondráčka, jehož protikandidátem je šéf ODS Petr Fiala, měl by teoreticky Babiš šanci mít všechny tři pokusy a strany v hrsti, že když ho nenechají projít ani natřikrát, skutečně k předčasným volbám může dojít.