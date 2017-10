Babiš se s Okamurou shodl na zákonu o referendu, společnou vládu vyloučil

Schůzka na zámku ve středočeských Lánech proběhla už v 15 hodin a šéf ANO Andrej Babiš předstoupil před novináře až po více než hodinovém jednání. Potvrdil při tom, že jej prezident v příštím týdnu pověří jednáním o nové vládě (více čtěte zde).

Poté se Babiš přesunul na schůzku s představiteli KDU-ČSL, kteří mimojiné navrhli, aby každá strana měla předsedu výboru ve Sněmovně. Lidovci rovněž mají zájem na tom, aby zůstaly zachovány stejné výbory, jaké byly v předchozí Sněmovně. Koho by lidovci chtěli do výborů vyslat, nechtěl předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek předjímat.



„Náš poslanecký klub by se měl sejít v úterý, tam si řekneme, jaké máme personální složení a kdo by eventuálně měl zájem o to předsednictví a jakého výboru,“ řekl Bělobrádek. Diskuse se vedla i o možných změnách jednacího řádu Sněmovny, které navrhuje ANO. Podle lidovců by měl všechny návrhy sepsat kandidát ANO na předsedu Sněmovny Radek Vondráček, poté je KDU-ČSL posoudí s ústavními právníky.

Vytvoření koalice ANO a SPD Faltýnek vyloučil

Právě na Vondráčkovi coby předsedovi Sněmovny se na večerním jednání shodly hnutí ANO a hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Podle předsedy SPD Tomia Okamury souhlasí ANO i s požadavkem, aby SPD mělo místopředsedu Sněmovny. SPD také vzneslo požadavek na to, aby získalo pozici předsedy bezpečnostního výboru Sněmovny.

„Chceme mít dohled nad zvyšováním bezpečnosti v České republice. Bezpečnost českých občanů je naší prioritou,“ řekl Okamura. SPD by podle něj stála i o vedení zahraničního výboru. Obě uskupení se shodla také na zájmu přijmout zákon o obecném referendu, a podle Okamury se ANO nebrání ani diskusi o zákazu nelegální migrace a zákazu práva šaría, představitelé ANO nicméně k těmto návrhům jasné stanovisko nepřijali.

Tomio Okamura po schůzce s Babišem:



Společný kabinet s SPD ale ANO vylučuje. „O vládě jsme nejednali, protože jsme řekli, že do vlády s SPD nepůjdeme. To jsme řekli před volbami a naše stanovisko je pořád stejné,“ řekl místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek. Také Okamura odmítl, že by jednání směřovala k vytvoření vládní koalice. „My nejednáme o vládě s hnutím ANO. Skončilo první oficiální jednání o tom, jestli podpoří hnutí ANO některé naše programové body,“ řekl a připomněl, že se SPD nechce zapojit do kabinetu, který by vedl trestně stíhaný premiér.



Bartoš: ANO není partner pro koaliční práci

V pondělí dopoledne se sešel i vyjednávací tým České pirátské strany aby se dohodli, kdy a s kým budou jednat o povolební strategii. O spolupráci s Babišem přitom předseda Pirátů Ivan Bartoš velký zájem nemá. „Pro nás hnutí ANO není partner pro koaliční práci,“ uvedl s tím, že jeho straně vadí, že Babiše i prvního místopředsedu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka prošetřovala policie v kauze dotací kolem Čapího hnízda.



„Lidé nás volili právě proto, že nejsme v impériu Babiše, takže pojďme se bavit o věcech, které se týkají legislativy, sestavení Sněmovny, ustavující schůze, tedy o věcech, o kterých se s nimi baví i jiné politické strany,“ dodal. Přesto se s hnutím ANO dokonce týdne sejdou, termín ale zatím ještě stále není jasný. Ve středu v 10:00 budou Piráti jednat s ODS.



Bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola zváží kandidaturu do vedení ČSSD, bude-li mít členská základna zájem. Strana podle něj musí po neúspěšných volbách do Sněmovny projít sebereflexí. Zimola to řekl po zasedání jihočeského výkonného výboru sociálních demokratů. Ti soudí, že mimořádný stranický sjezd by měl být dřív než v dubnu, jak je plánováno nyní.



Jihočeská ČSSD navrhuje únor a nebrání se ani dřívějšímu termínu. Zimola dodal, že do sjezdu by měli členové vedení zůstat ve svých funkcích.



Výsledky voleb získají oficiální podobu vyhlášením ve Sbírce zákonů pravděpodobně v úterý. Po pondělním jednání Státní volební komise to uvedl mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška. Od středy by pak bylo možné výsledky či hlasování napadnout u Nejvyššího správního soudu. Hackerským útokem na volební web Českého statistického úřadu během sčítání hlasů se komise nezabývala.