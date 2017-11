Tisíce pětiletých dětí nechodí do povinné školky, některé se nedaří dohledat

13:34 , aktualizováno 13:34

Pětileté děti musí od září chodit povinně do školky, přes tři tisíce z nich to ale nedělá a to přesto, že rodičům za to hrozí až pokuta 5000 korun. Nejčastějším důvodem je neznalost rodičů, změna bydliště i přestěhování do zahraničí. Některé děti se ale stále nedaří dohledat.