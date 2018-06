Francie se vrací k povinné vojně. Narukují chlapci i dívky od 16 let

Už v prezidentské kampani Emmanuel Macron sliboval, že se bude snažit šířit smysl pro občanskou povinnost a národní jednotu mezi francouzskou mládeží. Svůj slib se nyní snaží proměnit v reálné skutky a podle BBC přichází s návrhem na obnovení vojenské služby.

Ta má být rozdělena do dvou částí. V první fázi trvající měsíc se šestnáctiletí chlapci i dívky zaměří na rozvoj občanské kultury. Vedle tradiční vojenské přípravy s policií, hasiči nebo armádou budou dobrovolně vyučovat nebo pracovat v charitativních organizacích. Podle vlády to náctiletým umožní „vytvořit si nové vztahy a utvářet svou roli ve společnosti“.

Ve druhé části povinné služby se více zaměří na oblasti spojené s obranou a bezpečností. Tato fáze bude trvat tři měsíce až jeden rok. I v tomto případě ale budou mít možnost volby, budou se moci podílet na dobrovolnické činnosti spojené s péčí o národní dědictví, životní prostředí nebo sociální péčí.

Vojna tématem Macronovy kampaně

Povinná vojna ve světě Nejdelší povinná vojna je v Severní Koreji. Celých 11 let tu slouží muži a 7 ženy.



V Izraeli narukují muži na 3 roky, ženy v armádě stráví o rok méně.



Z evropských zemí mají povinnou vojenskou službu skandinávské země, Švýcarsko, Rakousko a Řecko

V Česku (Československu) povinná vojna existovala od dob první republiky do roku 2004. Od 1. ledna 2005 je česká armáda plně profesionální



Macron svůj návrh o obnovení vojny poprvé přednesl už během prezidentské kampaně v roce 2017. Mělo se jednat o zkrácenou službu trvající pouze jeden měsíc. Povoláni by byli mladí francouzští občané ve věku od 18 do 21 let. Oproti tomuto návrhu však měli mít všichni skutečně přímou zkušenost s vojenským životem.

Prezidentova představa z roku 2017 by však byla velmi finančně náročná, příliš by zatížila i samotnou armádu, a proto byl původní plán zjednodušen a změněn na tzv. Univerzální národní službu. I tak se roční výdaje odhadují na 1,6 miliardy eur.

Návrh naráží na ústavu

Cílem obnovené služby je povzbudit mladé francouzské občany k účasti na životě národa a podpořit sociální soudržnost. Podle vlády by měl program začít běžet už na začátku příštího roku, nyní budou probíhat jednání.



Ještě je třeba dořešit spoustu detailů, v neposlední řadě právní zakotvení. Právníci už totiž varovali, že francouzská ústava zakazuje, aby stát nutil část obyvatelstva trávit povinně čas mimo domov. Jedinou výjimkou z ústavního zákona je případ národní obrany státu.

Už před oznámením vládního rozhodnutí upozornilo 14 nespokojených mládežnických organizací na nesrovnalosti v návrhu. Podle nich by měli mít mladí lidé možnost volby, zda tento závazek sami přijmou.

Sám Macron se povinné vojně vyhnul

S obnovením povinné služby souhlasí podle průzkumu společnosti YouGov 60 % Francouzů. Mezi mladými, kteří by byli zákonem přímo dotčeni, je však popularita návrhu nižší.

Paradoxní je, že Macron jako dosud jediný francouzský prezident povinným vojenským výcvikem neprošel. Patřil k první generaci, která se povinné vojně vyhnula. Poslední ročník nastoupil v roce 1996, kdy mu bylo 18 let. O dvacet let později je to právě on, kdo žádá její obnovení.

Povinná vojna je francouzským vynálezem. Jako světová novinka byla zavedena po pádu Bastily. Od ní tuto občanskou povinnost později přebíraly další státy. Definitivně byla francouzská armáda profesionalizována v roce 2001.

