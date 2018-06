Policie hledá v pražském podzemí lovce pokladů, jednoho našla mrtvého

„Kolem 17:30 jsme přijali oznámení, že v soustavě kanálů by se měly nalézat dvě osoby, které tam provozovaly geocaching. Původně ty osoby byly čtyři, dvě z nich vylezly ven a dostaly se na záchranku,“ uvedl Rybanský.

„Na místo se poté vydaly záchranářské jednotky společně s policisty a hasiči. Nyní probíhá pátrání, hasiči tam mají potápěče, nicméně se do soustavy kanálů nemůžou dostat vzhledem k počasí,“ doplnil mluvčí. Na místě zasahuje také říční policie, která prohledává Vltavu a oddíly prohlížející náplavku.

Okolo 20. hodiny policisté sdělili, že u Hořejšího nábřeží nalezli tělo bez známek života. S největší pravděpodobností je to jedna z pohřešovaných osob, jistotu ovšem policie bude mít až po ohledání. „Zatím to nemůžeme stoprocentně potvrdit, ale je to velmi pravděpodobné,“ řekl Rybanský.

Mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová ČTK řekla, že záchranáři vyjížděli k nálezu těla mladé ženy pod Jiráskovým mostem. „Na místo vyrážel i koroner. S největší pravděpodobností se jedná o utonutí a podle všeho souvisí s případem, kdy čtveřici mladých příznivců geocachingu spláchla v ústí Motolského potoka přívalová vlna,“ uvedla.

„Potápěči prohledali asi 200 metrů podél náplavky, ale asi po hodině byl v této oblasti zásah ukončen. Policie ČR si případ převzala a dál pátrá po pohřešovaných osobách,“ uvedl ve 20:10 mluvčí hasičů Martin Kavka.

Deset kilometrů dlouhý Motolský potok teče převážně pod zemí:

