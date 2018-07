Zásilky zůstávají na poště, stížností přibývá. Pošta má 180 reklamací za den

Muž z Benátek nad Jizerou čekal na dopis a netrpělivě doma vyhlížel pošťáka. Marně. Nakonec musel jít pro zásilku na poštu. Když se to opakovalo ještě dvakrát, došla mu trpělivost a podal stížnost Českému telekomunikačnímu úřadu.



„Doručovatel tyto zásilky rovnou uložil na poště, aniž by se o dodání dopisů vůbec pokusil,“ stojí v oznámení úřadu, který pošťákovo lajdáctví v Benátkách nad Jizerou řešil. Poště udělil dvoutisícovou pokutu.

Pošta chybu doručovatele uznala a stejně jako po kritice v loňském roce slibuje, že svým zaměstnancům domluví. „Opět jsme proškolili naše doručovatele, že se musí učinit pokus o doručení, aby se už v budoucnu tato situace neopakovala,“ reagoval mluvčí České pošty Matyáš Vitík.



Výmluvy lenivých pošťáků na místě prověřují kontroloři telekomunikačního úřadu. A počínají si skoro jako detektivové. Třeba v případě ženy, jíž pošťáci vytrvale odmítali házet do schránky dopisy, neboť se údajně obávali stěžovatelčiných dvou psů.

„Úřad na místě prokázal, že domovní schránka je umístěna 62 centimetrů od plotu vysokého zhruba 110 centimetrů, který ohrazuje pozemek, na němž se pohybují dva psi, kteří však ani při vyvinutí dostatečného úsilí nejsou schopni oplocení překonat a ohrozit doručovatele na zdraví či životě,“ stojí ve zprávě úřadu.



Jindy jde o opačný problém. Pošťák dopis nebo i peníze zaslané poukázkou doručí, ale někomu jinému, než by měl. „Pravomocným se tak stalo například i rozhodnutí, kdy byla vyplacena peněžní částka poukázaná peněžním poukazem nikoliv adresátovi, nýbrž jiné osobě se shodným jménem,“ zmiňuje úřad.

Jindy se doručovatel nezdržoval vyhledáváním adresáta, ale soudní obsílku určenou do vlastních rukou předal manželce, rodiči či sourozenci, což pak dotyčný mohl využívat při námitkách, že si poštu nepřevzal.

V porovnání s reklamacemi, při nichž se nespokojení lidé domáhají vrácení peněz zaplacených za doručení zásilky, případně nahrazení škody, stížnosti, jež vedou k potrestání pošty, podává jen zlomek z nich.

Loni jich pošta dostala 1 474 a telekomunikační úřad 111. I těch ale přibývá. Úřad jich letos do konce května dostal 99 , tedy téměř tolik jako za celý loňský rok. Přibylo i námitek proti tomu, jak pošta vyřídila jejich reklamace: 47 za první čtvrtletí znamená nárůst zhruba o dv ě třetiny oproti loňsku.

Balík do ruky nechali před domem

A mnohé stížnosti bývají oprávněné. Například námitka ženy, jíž pošta nechtěla reklamovat zničenou pštrosí kraslici a vymlouvala se na „zvláštní povahu věci“. Žena přitom odeslala zdobené vejce vystlané hedvábným papírem, kartony, bublinkovou a pěnovou fólií a za službu „křehké“ a „Balík do ruky“ zaplatila 2 500 korun. Vejce nejenže dorazilo poškozené, ale pošta balík ani nedoručila do ruky a nechala ho adresátce před domem.

Aby úřad mohl zahájit správní řízení o přestupku a pokutě, musí stěžovatelé dodat informace a své osobní údaje, což si mnoho lidí rozmyslí a nakonec nad tím mávne rukou. Také proto je řízení a sankcí v porovnání s počtem nespokojených lidí jen minimum. Loni úřad zahájil jen 18 řízení, osm ukončil a dal České poště šest pokut za celkem 25 tisíc korun.

Správná ulice, ale v jiném městě

Letos byl kromě zmíněného případu z Benátek nad Jizerou uzavřen jen jeden další. „Adresátovi nebyl doručen doporučený balíček ze zahraničí. V tomto případě byla České poště udělena pokuta tři tisíce korun,“ říká mluvčí telekomunikačního úřadu Nikola Šedová.

„Pokud nám naši klienti předají podnět, že jim služba nebyla dodána v požadované kvalitě, případ prošetříme a v případě, že se jedná v dané lokalitě o problém vícero klientů, proškolíme naše zaměstnance a v případě, že je jich nedostatek, najímáme brigádníky, případně problém řešíme zástupy z jiných provozoven,“ řekl mluvčí pošty Vitík.

Podobně mluvil Vitík i na konci loňského roku, kdy telekomunikační úřad zveřejnil monitorovací zprávu. Od října do listopadu prováděl masivní kontroly, které odhalily, že pošta své povinnosti neplní. Navíc se ukázalo, že pošta nemá účinné „kontrolní mechanismy“, které by rychle odhalily chybu a napravily je.



Dokumentovala to cesta balíku, který se pošťáci snažili doručit, ale nakonec na něj napsali, že má špatné číslo popisné, aniž by si kdokoli všiml, že sice sedí ulice, ale jsou v úplně jiném městě.

A na kontroly se pracovníci telekomunikačního úřadu chystají i nyní. „V současnosti se rovněž připravuje kontrola dodávání zásilek do dodávacích schránek,“ upozorňuje telekomunikační úřad v monitorovací zprávě.

Lidé se naučili bránit

Mluvčí pošty Vitík si nemyslí, že by poštovní služby byly rok od roku méně kvalitní, jak by se mohlo zdát podle nárůstu stížností. To se jen lidé snaží více domoci svých práv. „Zatímco dříve to neřešili, nyní, jak se stížnosti medializují, přibývá těch, kteří je podají taky,“ míní Vitík.

Pošta se odvolává na to, že má málo lidí. Jen v Praze a ve středních Čechách momentálně chybí 8,5 procenta doručovatelů. Jinde je to ještě horší a v celém Česku chybí poště zhruba 11 procent doručovatelů, což jsou stovky lidí.

V dubnu se zaměstnancům České pošty zvýšily mzdy o sedm procent, přesto další nepřicházejí a zůstává jich pořád stejně, zhruba 30 tisíc. „Zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců je jednou z priorit nového vedení České pošty,“ slibuje Vitík s tím, že se o tom bude vyjednávat před novou podzimní kolektivní smlouvou.