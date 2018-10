Opustili jsme ideály a zbylo jen národní sobectví, prohlásil Schwarzenberg

Před poslanci promluvili ke státnímu svátku předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) a zástupci všech sněmovních stran.

Vyzdvihli ideály první Československé republiky - humanismu, svobody a demokracie, tehdejší představitele v čele s prvním prezidentem Tomášem Garriguem Masarykem, kteří u zrodu samostatného státu stáli, a připomínali také dějinný vývoj.

Vondráček zdůraznil, že ideály první republiky přežily oba totalitní režimy - nacismus i komunismus. „Jsme povinni zachovat hodnoty naší republiky a předat je našim dětem,“ uvedl.

Podle předsedy ODS Petra Fialy je Česká republika díky první republice moderní a úspěšnou zemí. Nechceme jen odkazovat, chceme navazovat, řekl Fiala.



Předseda Pirátů Ivan Bartoš podotkl, že vyspělá společnost se obejde bez diktátorů a oligarchů. Doufá, že česká společnost už bude svobodná. „Přeji nám více spolupráce a méně her na vítěze a poražené,“ řekl.

Vznik společného státu Čechů a Slováků ale i „kulturní rozvod“ obou národů připomněl předseda KSČM Vojtěch Filip. „Máme být na co hrdí, protože jsme dokázali vyrobit od špendlíku po jadernou elektrárnu cokoli, co jsme si zamanuli,“ uvedl.

Předseda SPD Tomio Okamura vyzdvihl československé legionáře. Jejich odkaz podle něho znamená závaznou povinnost bojovat za suverenitu Česka. Předseda ČSSD Jan Hamáček připomněl lidi, kteří kvůli Československu obětovali své životy.

„My nikdy nedokážeme vyjádřit dostatečnou vděčnost těm, kteří pro naši demokracii a svobodu přinesli oběť nejvyšší,“ prohlásil. „Zažíváme ekonomický úspěch, ale bez demokracie je takový úspěch jen iluzí,“ připojil. Připomněl slova T. G. Masaryka, že demokracii dělají demokrati a lepší demokracii lepší demokrati. Buďme nejen demokraty, buďme lepšími demokraty, dodal.

Schwarzenberg kritizoval odmítnutí sirotků

„Jsem přesvědčen, že náš moderní československý stát se zrodil proto, aby tady byla svoboda, aby tady byla spravedlnost a k tomu ideálu musíme vždy tíhnout,“ prohlásil předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Představitelé všech tří odbojů si zaslouží úctu a vděk, uvedl.

Bývalý ministr zahraničí čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg pojal svůj proslov zčásti jako pamětník. Řekl, že je posledním poslancem, který zažil první československou republiku. „Byl to velmi civilizovaný převrat, buďme vděční císaři Karlovi, blahé paměti, který zakázal použití násilí,“ konstatoval k událostem před 100 lety.

V další části projevu byl ale kritický. Řekl, že jednou z myšlenek T. G. Masaryka bylo evropanství. „My ovšem tady se zde vyznamenáváme spíše tím, že se o Evropu nezajímáme. Ano, čerpáme dotace, to s nadšením, ale přispíváme co nejméně a se solidaritou to u nás také valné není,“ řekl. Svoji humanitu stát podle něj ukázal, když odmítl sirotky ze Sýrie. „Opustili jsme všechny ideály a zůstalo nám pouze národní sobectví,“ dodal.