Bývalí předsedové smějí do Sněmovny na propustku, využívá ji pouze Vlček

Měl skončit s premiérem Bohuslavem Sobotkou. Jeho parlamentní tajemník Miloslav Vlček však do Sněmovny chodí dál. Vstupní kartu do prostor, v nichž se smějí neomezeně pohybovat jen politici, jejich asistenti a zaměstnanci dolní komory, Vlček v tichosti získal jako bývalý předseda Poslanecké sněmovny. K čemu, ale není zřejmé.

Vidět poprvé Vlčka v dolní komoře po odchodu Sobotky ze Sněmovny působilo až nostalgicky. Už když skončil jeho poslanecký mandát, se o něm totiž v kuloárech dávalo k dobru, že neumí žít život bez sněmovního vzduchu. „Zřejmě se ještě loučí,“ komentoval jeden z poslanců nynější náhodné setkání v parlamentní restauraci, kde se oběd s polévkou a kávou dá pořídit do stokoruny. Další a další potkávání Miloslava Vlčka v útrobách Sněmovny dávalo ale tušit, že tento muž patřící ke Sněmovně jako třeba řečnický pultík se s dolní komorou neloučí a není tady ani na návštěvě.

Ten pán k nám nepatří

K Vlčkovu angažmá se však zpočátku nikdo nehlásil. „Pan Vlček nepracuje pro poslanecký klub ČSSD ani pro žádného poslance nebo poslankyni tohoto klubu,“ psal v reakci na dotazy MF DNES šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka. „Pan Vlček nepracuje pro Poslaneckou sněmovnu. Naposledy působil jako poradce bývalého předsedy vlády Bohuslava Sobotky,“ říkal i ředitel tiskového odboru dolní komory Roman Žamboch.

To, že Vlček už nechodí mezi poslance jen jako „člověk od Sobotky“, ale z pozice bývalého předsedy, se ukázalo až později. Karta do světa zákonodárců mu byla udělena na základě rozhodnutí současného předsedy dolní komory Radka Vondráčka (ANO). „Máte pravdu, to jsem nevěděl,“ přiznal ředitel tiskového odboru Žamboch. Doplnil, že zavedená novinka platí pro všechny bývalé předsedy.

„Přišlo mi nedůstojné, aby se dožadovali vstupu, když Sněmovně předsedali. Pokud si o vstup požádají, bude jim vyhověno,“ zdůvodnil své rozhodnutí předseda Sněmovny Radek Vondráček. O propustku mezi poslance si však zatím požádal jen Vlček.

Třeba v případě expředsedy Miloše Zemana by kartička byla nadbytečná. Jako prezident má právo se účastnit schůzí obou komor parlamentu, jejich výborů a komisí. Coby současní poslanci nepotřebují propustku ani expředsedové Lubomír Zaorálek a Miroslava Němcová. „Pokud budu v budoucnu do Sněmovny pozvána, ráda přijdu. Jinak nevím, k čemu bych kartu potřebovala,“ dodala k tomu politička.

Za kým a proč chodí, není jasné

K čemu propustku do Sněmovny potřebuje Vlček, není zřejmé. Na dotazy neodpověděl. Z živnostenského rejstříku je patrné, že se věnuje mimo jiné poradenství.

V posledních letech působil jako parlamentní tajemník u Sobotky. Z řad ČSSD se už tehdy ozývalo, že tento post ale získal zejména proto, že nemohl sehnat jinou práci. A Sobotkovi prý reálně chodil jen na vrátnici pro návštěvy. ČSSD přitom pro Vlčka, který Sněmovně předsedal v letech 2006 až 2010, hledala uplatnění měsíce. Možnost práce třeba v pozici inspektora na Úřadu pro ochranu osobních údajů ovšem oranžovým zhatil prezident, který se nechal slyšet, že Vlčka do funkce nejmenuje, protože mu chybí potřebná odbornost.

Uškodilo mu tehdy přiznání, že část dvouapůlmilionové půjčky vrátil svému asistentovi v hotovosti v papírovém pytlíku, čímž porušil zákon o praní špinavých peněz. A také se provalilo, že lhal, když tvrdil, že nezná příjemce dotace, do níž zasahoval.

Šlo o 25 milionů pro jeho poradce, které místo do neziskového sportovního centra putovaly do luxusního hotelu.