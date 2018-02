Exotika za miliony. Poslanci navštíví Jižní Ameriku i vykopávky v Súdánu

„Když vybyla půlhodinka, tak nám třeba Peruánci zastavili na náměstí, abychom si ho obešli, nahlédli do katedrály.“ Tak líčila v roce 2010 tehdejší poslankyně za KSČM Zuzka Bebarová-Rujbrová své zážitky z peruánské mise. Společně s kolegy ze Sněmovny se také projela po Amazonce na motorovém člunu.



Nejdražší cesty poslanců (v Kč) Peru, Kolumbie - 1 000 000

USA - 750 000

Kanada - 750 000

Vietnam - 700 000

Súdán - 600 000

Kazachstán - 400 000

Švédsko - 300 000

Izrael - 300 000

Island - 300 000

Norsko - 300 000

Rusko - 300 000

Japonsko - 300 000

Turecko - 300 000

Maroko - 300 000

Čína - 300 000

Lucembursko - 250 000

„Pro nás to byla atrakce, i když to de facto nebyla projížďka, protože jsme jeli na návštěvu jednoho indiánského kmene,“ upřesňovala s tím, že s indiány z kmene Bora se prý bavili o lidských právech.

Na ty zřejmě letos nedojde, byť je exotické Peru společně s Kolumbií i tento rok jednou z destinací, do kterých se chystají vycestovat sněmovní delegace. V tomto případě čtyř poslanců zahraničního výboru.

Na programu peruánské cesty je totiž kromě jednání v tamním parlamentu i třeba schůzka na ministerstvu obrany k podpoře zvažovaných dodávek nejnovějších českých letadel peruánským vzdušným silám, nebo jednání na ministerstvu zahraničí.

Stejně jako loni nebo předloni může i tentokrát Sněmovna na cestování vyčerpat bezmála třicet milionů korun. Na cesty výborů je z toho určeno 12,5 milionu korun, pět milionů je kupříkladu rezerva pro předsedu Poslanecké sněmovny.

Vondráček zrušil cestu na olympiádu

Šéf dolní komory Radek Vondráček měl původně na pozvání předsedy Národního shromáždění Korejské republiky a Českého olympijského výboru organizačním výborem schválenou i cestu do Pchjongčchangu, nicméně na poslední chvíli z ní sešlo.

„Je pravda, že jsem (účast) slíbil, ale z pracovních i rodinných důvodů to nezvládnu a musel jsem se omluvit,“ zdůvodnil to Vondráček.

Zatímco v minulosti byly cílovými destinacemi poslanců země jako Mexiko, Mongolsko, Kuba, Chile nebo třeba Brazílie, letos čeká zákonodárce víc cest po Evropě než na jiné kontinenty.

Mikrobusem nebo vlakem mají zamířit třeba na Slovensko nebo do Německa či do Rakouska. V plánu však mají i Lucembursko, Itálii či Portugalsko.

Nejdražší „výlet“ za milion

Jako nejdražší cesta se zatím jeví už zmíněná mise zahraničního výboru do Peru a Kolumbie. Odhadované náklady jsou na ni rovný milion korun. Sedm set padesát tisíc by měly stát cesty do Kanady a USA.

Zhruba na tři sta tisíc se prozatím odhadují náklady na cestu do Japonska. Ovšem tam se počítá, že delegace z výboru pro obranu se do země vycházejícího slunce dopraví vládním speciálem. „Cesta je podporována ministryní obrany za účelem rozvoje vzájemných vztahů a podpory akvizic,“ stojí ve zdůvodnění. Vládním speciálem by se měla přepravit do Číny i delegace hospodářského výboru.

Vedle ekonomických či obranných záležitostí by se letos v zahraničí měla řešit i migrace ze subsaharské Afriky. A to konkrétně v Súdánu, kam by měli zamířit čtyři poslanci z výboru pro bezpečnost. Na programu ovšem mají i návštěvu archeologických nalezišť, kde působí čeští archeologové.