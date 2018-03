Je to jeho ostuda, řekl Stanjura k tomu, že se Zeman nezbavil Jie Ťin-mina

13:29 , aktualizováno 13:42

Vyšetřovaný čínský podnikatel Jie Ťien-min by podle šéfa poslanců Pirátů Jakuba Michálka neměl být poradcem prezidenta Miloše Zemana. Zeman by měl spolupráci s ním minimálně pozastavit. „Jde o poradce prezidenta republiky, který je spojován s korupcí,“ podotkl Michálek. „Je to jeho odpovědnost a jeho ostuda,“ řekl šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura.