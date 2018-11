Poslanci si po platech zvedli i příspěvek na asistenty. O čtyři tisíce

Podle Pirátů, kteří mimochodem bojovali za nižší platy pro poslance, šlo o nutnost. „Protože by bez zvýšení asistentovného bylo obtížné udržet odborný aparát poslanců na současné úrovni. Začínalo být obtížné získat lidi s potřebným vzděláním,“ vysvětlil pirát Mikuláš Ferjenčík, místopředseda rozpočtového výboru. Ke zvýšení limitu dojde od ledna a poslanec může peníze dát jednomu asistentovi, v případě, že má asistentů víc, částku mezi ně rozdělí.



Kromě příspěvku na asistenty mohou poslanci čerpat ještě další náhrady: na reprezentaci, administrativní a odborné práce, kancelář a její vybavení nebo na výdaje za telefon.

Mimopražští poslanci pak dostávají víc peněz na dopravu a mají nárok také na příspěvek na ubytování. Ten si poslanci bez velkých řečí zvýšili loni v březnu. Od té doby si mohou pronajmout byty v hlavním městě už ne za 17 tisíc, ale za 20 500 korun měsíčně. „Jestliže chceme, aby i lidé ze vzdálených koutů České republiky byli ochotní vykonávat svoji funkci v Praze, tak musíme přizpůsobit ty dávky trhu,“ podporoval tehdy navýšení limitu třeba i Miroslav Kalousek (TOP 09).

Potřebujeme lepší experty

Základní plat poslance je nyní 75 900 korun hrubého měsíčně a paušální náhrady na dopravu, stravu a reprezentaci jsou až 39 400 korun.

To se od Nového roku změní, a nejen kvůli zvýšení příspěvku na asistenty. Pokud do konce roku potvrdí Senát a prezident Miloš Zeman změny zákona o platu představitelů státní moci, vzrostou měsíční základní poslanecké mzdy na 82 400 korun. V případě, že by novela do konce letošního roku neprošla legislativním procesem, poslanci a senátoři by si polepšili zhruba o patnáct, ministři téměř o třicet a prezident o více než padesát tisíc korun.

Alena Gajdůšková (ČSSD) zpomalení růstu platů považuje za správné. Podle jejího názoru je však nezbytné do budoucna komplexně ošetřit výši a určení poslaneckých náhrad. Gajdůšková v rozpravě také upozornila, že zákonodárci ke své práci potřebují kvalitnější expertní zázemí, které je nutné řádně zaplatit.

„Například soudce má kolem sebe celý úřad a náhrady nepotřebuje. Poslanec platí analýzy či právní asistence v řádech desítek tisíc korun. Do budoucna bychom měli navýšit peníze na expertné, asistenty poslanců a zaměstnance politiků, abychom vyrovnali pozice moci zákonodárné a soudní,“ uvedla Gajdůšková. Rozpočtový výbor schválil zvýšení limitu na asistenty uplynulou středu.