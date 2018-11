Poslanci rozpočtového výboru se postavili proti zmrazení platů politiků

Pro to byl vedle Piráta Mikuláše Ferjenčíka už jen šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura. Sněmovna bude o platech poslanců, senátorů a členů vlády hlasovat příští týden v pátek.

Piráti a SPD Tomia Okamury sesbírali 44 podpisů pro mimořádnou schůzi Sněmovny, aby byla vůbec šance, že politici budou schopni zákon měnící jejich platy do konce roku schválit tak, aby jim základní plat nevzrostl od ledna o dvacet procent.

Základní plat poslance je nyní 75 900 korun hrubého měsíčně a paušální náhrady na dopravu, stravu a reprezentaci až 39 400 korun. Od ledna příštího roku tak základní plat poslance by podle platného zákona vyskočil na 90 600 korun a náhrady by poslancům vzrostly na 47 100 až 63 900 korun. Ve skutečnosti ale bere většina poslanců více peněz, a to díky příplatkům za funkce ve výborech či klubech.

Tomu se snažila zabránit první vláda Andreje Babiše v demisi, která na jaře poslala do Sněmovny návrh, která by růst platů politiků „přiškrtila“. Podstatou vládního návrhu je zachování 2,5násobku průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře jako základu, ze kterého se odvozuje plat politiků. Podle platného zákona by měl koeficient vzrůst od ledna na 2,75. Zachování stávajícího koeficientu by znamenalo roční úsporu v řádech desítek milionů korun.

Ale většina dolní komory parlamentu od doby, kdy vláda návrh podala, zdržovala jeho projednávání, aby se do konce roku vůbec zákon měnící pravidla platů politiků nestihl projednat.

Přestože se o zákonu nakonec bude hlasovat příští týden, stále to není jisté, že se vše stihne. Musí ho totiž projednat i Senát, který na to bude mít třicet dnů. Když zákon vrátí, museli by se poslanci mimořádně sejít ještě ve dnech mezi Štědrým dnem a Silvestrem, aby ho mohl prezident Miloš Zeman podepsat a vyšel do konce roku i ve Sbírce zákonů.