Čínská medicína nebude zdravotnický obor. Vojtěch chystá zákon o léčitelství

„Je to jednoduchý návrh zákona, týká se toho, aby tradiční čínská medicína, která byla omylem vřazena do zdravotního zákona, tento zákon opustila a aby se stala součástí připravovaného zákona o léčitelích,“ řekla poslancům senátorka Alena Dernerová.

„Nikdo neříkáme: rušíme tradiční čínskou medicínu. My říkáme, že to není medicína v pravém slova smyslu,“ uvedla a dodala, že návrh Senátu má podporu všech děkanů lékařských fakult, vědecké rady Lékařské komory a odborné veřejnosti.

„Sdílíme pochyby předkladatelů návrhu ohledně toho, zda nebylo vhodné zakotvit ta dvě zdravotnická provolání v oblasti tradiční čínské medicíny do zákona o vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků,“ řekl Vojtěch.

„V současné době připravujeme nový zákon o poskytování léčitelských služeb, ještě nevím přesně, jak bude pojmenován, zkrátka o léčitelství, kde si myslíme, že to je ta zákonná úprava, kde by takovéto metody mohly být upraveny. Není to jenom tradiční čínská medicína. Je to další řada těchto metod, které skutečně jsou někde na pomezí,“ uvedl ministr. Zákon o léčitelství bude podle něj připraven do konce roku.

Do zákona se tradiční čínská medicína dostala v minulém volebním období, úpravu prosadil tehdejší předseda sněmovního výboru Rostislav Vyzula z ANO. Argumentoval, že nyní není možné jednoznačně ověřit vzdělání poskytovatelů čínské péče ani její rozsah a kvalitu.

Všeobecné sestry nebudou muset na specializovaný kurs

Poslankyně za ANO Jana Pastuchová do schvalovaného zákona navrhla úpravu, aby všeobecné zdravotní sestry v případě, že budou chtít vykonávat povolání zdravotně sociálního pracovníka, nemusely absolvovat akreditovaný kvalifikační kurs zdravotně sociální pracovník, který se zaměřuje na minimální zdravotnické vzdělání.

„Takový kurs je vhodný pro absolventy v zákoně vyjmenovaných humanitních oborů. Všeobecné zdravotní sestry již takovou odbornou způsobilost mají, není tedy třeba, aby tento kurs absolvovaly,“ řekla Pastuchová.

Zahraniční lékaři se možná budou moci jen čtyřikrát pokusit o absolvování aprobační zkoušky pro praxi v Česku. Budou si ale moci tuto zkoušku rozložit do dvou dnů. To navrhl stranický kolega Pastuchové David Kasal.