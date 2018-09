Vědci objevili 400 let starou loď, odhalí obchodní historii Portugalska

Vrak zatím neznámého plavidla našel tým odborníků na začátku září v oblasti přístavu Cascais, asi 15 kilometrů západně od Lisabonu. Loď se ukrývala dvanáct metrů pod povrchem země a je sto metrů dlouhá a padesát metrů široká, píše list The Guardian.



Loď podle výzkumníků pomůže odhalit obchodní minulost Portugalska i samotného města Cascais. „Loď jsme našli 4. září pomocí geofyzikálního průzkumu a potápěčů. Na místě jsme strávili čtyři dny,” přiblížil objev Jorge Freire, námořní archeolog a vedoucí podvodního archeologického průzkumu.

„Jméno lodi zatím neznáme, ale je to portugalská loď z konce 16. nebo počátku 17. století,” říká Freire a dodává že stáří vraku se týmu podařilo určit díky nálezu bronzového děla se státním znakem Portugalska a čínského porcelánu z období dynastie Wan-li, která v Číně vládla mezi lety 1572 a 1620.

Nález nám zvýší konkurenceschopnost, těší se starosta Cascaisu

„Nález vypráví hodně nejen o námořní historii, ale také o identitě Cascais,” popisuje Freire. “"to skvělý objev a jeho velikost spočívá v tom, co mohou artefakty vyprávět o místní kulturní krajině,” upřesňuje. Nelezné předměty nyní prozkoumají portugalské úřady pro kulturní dědictví.

Z nevšedního objevu má radost také vedení města. Jeho starosta Carlos Carreiras dokonce objev popsal jako jeden z nejvýznamnějších archeologických nálezů posledního desetiletí. „Je to mimořádný objev, který nám umožní dozvědět se víc o naší historii a posílí naši identitu i sdílené hodnoty,” uvedl Carreiras s tím, že objev městu zajistí „přitažlivost a konkurenceschopnost“.

Objev přišel čtyřiadvacet let poté, co odborníci v Portugalsku objevili vrak lodi Nossa Senhora dos Mártires (Panny Marie mučedníků), která se na cestě koření potopila v roce 1606 u Lisabonu. Poslední nález by měl být podle odborníků ale v daleko lepším stavu.