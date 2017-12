Útulky v Portoriku nestíhají, hurikán vyhnal na ulici stovky zvířat

Majitelé je uvázali k plotu, vypustili na ulici a někteří svým čtyřnohým mazlíčkům dokonce za obojek strčili dvacetidolarovou bankovku, aby se o ně případně někdo postaral. Na Portoriko se v polovině září hnal hurikán Maria (více zde). Lidé utíkali ze svých domovů a o záchranu zvířat se v tu chvíli starat nemohli. Rozmary počasí za sebou nechaly desítky mrtvých a obraz naprosté zkázy.

Lidé se do svých pobořených příbytků po pár týdnech vrátili. Na své mazlíčky však během oprav a zahlazování škod nemají čas. Stovky psů, koček, ale i prasat či kohoutů určených pro ilegální zápasy nyní končí v útulcích. „Situace je vpravdě otřesná,“ popisuje Claribel Pizarrová, výkonná asistentka organizace Humane Society of Puerto Rico. Lidé, kteří chtějí své mazlíčky umístit do útulku, se musejí zapisovat na čekací listinu.

Část zvířat neziskové organizace krátce po řádění hurikánu převezly na území Spojených států. Maria totiž zbořila mnoho útulků po celém Portoriku. Na jejich opravu je potřeba nejméně 200 tisíc dolarů. Pomoc však potřebují také obyčejní lidé s opravou domů. Útulky se tak peněz v dohledné době zřejmě nedočkají.

Největší dosud fungující útulek je nyní domovem pro 750 zvířat. „Je to opravdu velké množství zvířat. Po okolí se potulují mnohá další, kterým musíme pomoci,“ tvrdí ředitelka útulku Maribel Ortizová. Mnohá zvířata záchranáři odchytávají na ulicích, kde se snaží přežít požíráním odpadků.

Zoufalá situace portorických zvířat je pouze zlomkem toho, čím tento ostrov v Karibském moři v posledních týdnech prochází. Hurikán Maria připravil o práci 30 tisíc lidí a poškodil na 200 tisíc domů. Statisíce obyvatel Portorika uprchly do Spojených států. Obnova ostrova potrvá podle úřadů v krajním případě i několik let.