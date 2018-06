Oprava superauta v Česku. Porsche za 4 miliony je už devět měsíců v servisu

Téměř každý řidič má svůj vysněný vůz. Pro někoho to může být desítky let starý veterán, pro jiného zbrusu nové superauto značek jako je Ferrari, Lamborghini, Pagani, či Porsche. Není však všechno zlato, co se třpytí, a koupě tak unikátního vozu může v Česku přinést víc problémů než radosti.

Minimálně tedy u posledně jmenované značky, jak ukazuje případ Ondřeje Kulicha. Ten si na začátku loňského roku koupil za čtyři a půl milionu korun nové Porsche Panamera. Jenže ani ne o tři čtvrtě roku později ho v srpnu vlastní vinou naboural při střetu s pražskou tramvají.

„Vyjížděl jsem z Betlémské ulice za velkého provozu. Pustil jsem tramvaj, které jsem dávat přednost nemusel, a přes ni jsem následně přehlédl tramvaj v opačném směru, které už jsem přednost dát měl. Asi padesáti centimetry přední části vozu jsem jí vjel do cesty a řidič tramvaje už to neubrzdil. Byla to jednoznačně moje chyba a hned jsem to uznal,“ popisuje střet Kulich.

Přímo z místa nehody vše nahlásil České pojišťovně, která na základě havarijní pojistky nechala vůz odtáhnout do svého nasmlouvaného servisu Porsche Inter Auto CZ (PIA), který je zároveň i prodejcem, jenž auto Kulichovi prodal. A právě v něm automobil zůstává i dnes, tedy více než devět měsíců po nehodě. Většina důvodů, proč tomu tak je, má přitom co dělat s tím, že se podle pojišťovny nejedná o „zcela standardní vozidlo“.

Vše začalo tím, že asi čtrnáct dní od nehody likvidátor pojišťovny avizoval pojistnou událost řešit takzvanou totální škodou. S tím Kulich souhlasil a jelikož měl sjednané i nadstandardní pojištění GAP, podle kterého by mu v případě totální škody měla být dorovnána zůstatková cena vozu až do výše hodnoty nového automobilu, očekával, že mu pojišťovna vrátí takřka plnou cenu vozidla.



Až v tu chvíli se však dozvěděl o „poznámce pod čarou“, která uvádí, že pojištění GAP pojišťovna vyplácí jen v případě, že je cena opravy vyšší než cena obvyklá. A zde se objevil první problém, v tu chvíli totiž ještě nikdo nevěděl, kolik bude oprava stát, šlo totiž o příliš nové vozidlo.

„Nemožnost nacenit opravu souvisela s nezávislým výpočtovým programem Audatex, který je pro stanovení ceny vyžadován pojišťovnou a jehož dodavatel neměl v danou chvíli v systému zavedena data k tomuto konkrétnímu vozidlu,“ vysvětluje první překážku k rychlému vyřešení pojistné události Zuzana Joklová z Porsche Inter Auto CZ.

Žádná „totálka“, auto se bude opravovat, rozhodla pojišťovna

Dvanáctého září, tedy více než měsíc po nehodě, však pojišťovna obrátila. Nově už nesouhlasila s řešením události totální škodou a rozhodla auto opravit.

„Klienta jsme o způsobu likvidace detailně informovali. Na základě pojistných podmínek lze totiž pojištění GAP uplatnit pouze v případě, že se jedná o totální škodu. Ta však v této konkrétní pojistné události nenastala, protože škoda nedosáhla osmdesáti procent obvyklé ceny vozidla,“ říká Ivana Buriánková, mluvčí České pojišťovny A právě tohle rozhodnutí do značné míry zapříčinilo, že je vůz dodnes v servisu.

Opravu totiž provázela značná zdržení a problémy. „V rámci velkého a unikátního rozsahu poškození bylo potřeba vozidlo umístit na rovnací rám a použít speciální nástavce výrobce pro daný model vozidla. Tyto nástavce však servis není povinen vlastnit, neboť vozidla s takovým rozsahem poškození jsou většinou likvidována jako totální škoda,“ říká Joklová. Ani podle servisu tedy není oprava v případě podobné nehody běžné řešení.

Nástavce dorazily do Prahy až v prosinci, tedy čtyři měsíce po nehodě. „V lednu pak servis ještě zjistil, že je poškozen i hlavní svazek kabelů a objednal nový,“ popisuje Kulich. Nový svazek však výrobce do servisu zaslal až na konci března. V tu chvíli už oprava trvala přes šest měsíců.

Následovalo kompletní sestavení vozidla a další testy. „Vozidlo bylo opraveno až v polovině května, jeho hodnota za dobu, po kterou je v servisu, značně klesla, až o 150 tisíc korun za měsíc. Domnívám se také, že dlouhá nečinnost motoru a všech dílů bude mít negativní dopad na spolehlivost celého vozu. Po celou dobu „opravy“ jsem navíc stále platil havarijní pojistku a povinné ručení, a odváděl silniční daň,“ vyjmenovává Kulich všechny nepříjemnosti, které mu oprava vozu způsobila. Ztratil mezitím i kupce, který měl o vůz zájem.

Ojedinělý případ, tvrdí servis i pojišťovna

Servis i pojišťovna se braní tím, že takový průběh likvidace pojistné události je naprosto výjimečný a zapříčiněný shodou neočekávaných okolností.

„V tomto ojedinělém případě došlo ke zdržení kvůli jednání s pojišťovnou ohledně nákladné opravy a způsobu likvidace opravou nebo totální škodou v kombinaci s nutností objednat unikátní přípravky. Ty musely být pro tento konkrétní vůz vyrobeny pravděpodobně poprvé v Evropě a byly použity k opravě pouze tohoto jediného vozidla,“ vysvětluje Joklová.

Také pojišťovna má pocit, že dělala, co mohla a pochybení nepřipouští.„O způsobu řešení pojistné události byl informován jak zástupce servisu, tak samozřejmě i klient, se kterým komunikujeme. Naší snahou je mít od klienta k dispozici veškeré potřebné dokumenty, abychom mohli pojistnou událost co nejdříve vyřešit,“ uvedla Buriánková. A odkázala na klíčový důvod, proč je s opravou tohoto vozu Porsche tolik problémů.

„Pravdou je, že řešení této události není zcela standardní. Pravdou ale také je, že se nejedná o zcela standardní vozidlo,“ říká Buriánková. Klienti podle ní navíc často vnímají servis a pojišťovnu jako jeden subjekt, bez ohledu na to, že jde o dvě rozdílné firmy. „Stává se tak, že pokud se něco nezdaří v servisu, klient označí jako viníka pojišťovnu,“ dodává Buriánková.

Kulich ale upozorňuje, že on sám neměl na vyřízení pojistné události takřka žádný vliv. Podle smlouvy totiž musel svůj vůz nechat opravit právě u autorizovaného partnera pojišťovny. Nicméně ocenil vstřícné gesto servisu, který mu dva měsíce po nehodě zapůjčil bezplatně náhradní vůz, ač nižší třídy. Tato laskavost vyšla podle servisu na třicet tisíc korun měsíčně.

Kdo má pravdu, rozhodne až soud

Po více než devítiměsíční opravě bude mít celý spor i právní dohru a o nárocích majitele vozu rozhodne až soud. Kulichovi totiž došla trpělivost a na Českou pojišťovnu podal žalobu. Bude se tímto způsobem snažit dosáhnout buď zaplacení obecné ceny vozidla spolu s pojištěním GAP, nebo náhrady ztráty hodnoty automobilu, o kterou přišel během dlouhé opravy.

Opravený vůz si zatím ze servisu nevyzvedl, jednak kvůli probíhající žalobě a jednak proto, že čeká, jestli se pojišťovna nějak postaví k neúnosně dlouhé době opravy. Pro milovníky luxusních vozů má však jedno doporučení. „Kvalitu značky poznáte až v následném zákaznickém přístupu. Předem si před koupí zjistěte, jak v Česku fungují servisy dané značky. Vyhnete se šoku, který jsem zažil já,“ uzavírá Kulich.