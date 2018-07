Ženy ve vyspělých zemích odkládají mateřství, porodnost klesá i v Česku

15:09 , aktualizováno 15:09

Ženy ve Spojených státech otálejí se založením rodiny déle než v minulosti, přesto mají děti dřív než ženy v ostatních vyspělých zemích. Vyplývá to z průzkumu společnosti Pew Research Center, který se zaměřil na osmadvacet rozvinutých států. Češky čekají s pořízením prvního dítěte nejčastěji do 28 let.