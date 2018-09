Ano, šéfe! končí, Prima chystá s Pohlreichem nový pořad

„Ano, šéfe! – pořad, který si od samého začátku kladl za cíl pozvednout gastronomii v Česku a který si u diváků získal značnou popularitu, spěje do svého finále. Zdeněk Pohlreich zachraňoval v průběhu téměř 10 let nejrůznější upadající či nefungující gastronomická zařízení. Nouze nebyla o humor a vtipné hlášky, z nichž některé se staly doslova legendárními,“ uvedla v dnešní tiskové zprávě za TV Prima Jana Ondrejechová.

Ano, šéfe! se začalo natáčet v roce 2008 a poprvé se Ano, šéfe! objevilo na obrazovkách v roce 2009. V těchto dnech Zdeněk Pohlreich podniká své poslední spanilé jízdy po Čechách a Moravě a natáčí poslední díly.

Na obrazovkách Primy ale Zdeněk Pohlreich rozhodně nekončí. „O Zdeňku Pohlreichovi v nadsázce říkáme, že je naším rodinným stříbrem, a my rozhodně nemáme v plánu se o něj připravit. Jen jsme v tomto případě vyhověli Zdeňkovu přání – v nejlepším přestat. Ano, šéfe! tedy opravdu spěje do svého finále, ale se Zdeňkem chystáme nový pořad, o kterém budeme jeho fanoušky včas informovat. A rozhodně se nikdo nemusí bát, že bychom neodvysílali premiérové díly, které se ještě nyní připravují,“ říká Marek Singer, generální ředitel Prima Group, a pokračuje. „Ano, šéfe! bylo od začátku postavené na osobnosti Zdeňka Pohlreicha. Proto s jeho odchodem tento pořad na Primě končí. Najít za Zdeňka náhradu je v podstatě nemožné, a tak jsme se o to ani nesnažili. Zdeňkovi patří náš obrovský dík,“ uzavírá Marek Singer.

„Všechno má svůj začátek, ale i konec. A já si stojím za tím, že v nejlepším se má přestat. Proto jsem rád, že mi Prima vyšla vstříc a na konci jsme se dohodli. Ano, šéfe! mám určitě spojené s mým prvním setkáním s televizním světem, ale také s někdy až neuvěřitelnými lidskými příběhy a osudy. A na některé se fakt zapomenout nedá,“ říká o konci kultovního pořadu sám hlavní protagonista Zdeněk Pohlreich.

Nicméně Prima boj o lepší úroveň české gastronomie rozhodně nevzdává. V současnosti chystá další novinku s restauratérkou Jitkou Pagana a jejím italským synem Santem. Diváci uvidí nejen to, jak svým osobitým stylem pomáhají neprosperujícím restauracím i hospodám, ale budou moci i nahlédnout do svérázného vztahu matky a syna. Ten je plný humoru a emocí, což je určitě dáno i tím, že Jitka se před mnoha lety provdala na Sicílii a Santo jako správný italský syn své matce na jedné straně neodporuje, přitom však má svoji hlavu plnou nápadů. Jitka je dlouholetou majitelkou oblíbené restaurace a Santo má bohaté zkušenosti s tím, jak má servis v kvalitní gastronomii vypadat.