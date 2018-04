Každou minutu se narodí 250 dětí, světová populace strmě roste

Nyní první příčku drží Čína, která měla v únoru letošního roku 1,388 miliardy obyvatel, Indie ke stejnému datu měla o 46 milionů obyvatel méně. Až s velkým odstupem jsou na třetím místě Spojené státy americké s 327 miliony obyvatel. Pro ilustraci v celé Evropské unii žije podle odhadu Eurostatu 511 milionů lidí.



Kromě Indie a Číny roste populace rychle i v Nigérii. Právě africký stát by se měl do roku 2050 co do počtu obyvatel dostat na třetí příčku před USA. V tomto roce bude podle odhadů mezi dvaceti nejlidnatějšími státy světa devět asijských států (Indie, Čína, Indonésie, Pákistán, Bangladéš, Filipíny, Vietnam, Japonsko a Turecko) a sedm afrických (Nigérie, Demokratická republika Kongo, Etiopie, Egypt, Tanzánie, Uganda a Keňa). Nejméně populace roste či dokonce klesá v západní Evropě, Japonsku a Rusku, uvádí The Guardian.

V současnosti se každou minutou narodí 250 dětí, ročně tak na světě přibude přes 130 milionů dětí (na projekci populačního přírůstku se můžete podívat na tomto webu).

Podle statistik má každá žena v průměru dva a půl dítěte, přičemž se za posledních padesát let průměr snížil o polovinu. Dříve však bylo běžné mít až sedm potomků, díky vysoké dětské úmrtnosti se však celková populace příliš neměnila. V současnosti je úmrtnost dětí na historickém minimu. V subsaharské Africe podle statistik zemře jedno dítě z třinácti před pátým rokem života. V Evropě a Severní Americe je to šest dětí z tisíce a v Austrálii jen čtyři z tisíce.

Kde lidé žijí nejdéle Japonsko Švýcarsko Španělsko Singapur Itálie Austrálie Island Izrael Švédsko Francie

Kromě toho, že díky pokrokům v medicíně umírá méně dětí, populace roste i kvůli tomu, že se zvyšuje průměrná délka života. Ve více než sto zemích světa se lidé v průměru dožívají nad 70 let, ve třiceti pak nad 80 let, vyplývá ze zprávy OSN (celá zpráva v angličtině v pdf je zde). V letošním roce počet lidí nad 60 let poprvé překročí miliardu. Do roku 2050 to pak mají být dvě miliardy.



Dalším faktorem, který ovlivňuje globální populační růst, je více než dvojnásobně vyšší porodnost než úmrtnost. Každoročně zemře asi 55 milionů lidí. Do konce století by se tak podle odhadů měla světová populace rozrůst ze současných 7,5 miliardy na 11 miliard. Přitom v roce 1800 měla Země „jen“ miliardu obyvatel, v roce 1927 dvě. Hranici pěti miliard lidstvo překonalo v roce 1987.

Část expertů upozorňuje, že už nyní populace překročila optimální úroveň. Další část poukazuje na to, že ačkoliv populace roste nejrychleji v afrických a asijských zemích, daleko více surovin se spotřebovává v Evropě.