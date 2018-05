Pompeo je na návštěvě KLDR, domů se má vrátit se zadržovanými Američany

Propuštění zadržovaných Američanů naznačil i Trump. Pompeo se vydal do Severní Koreje na předem neohlášenou návštěvu jednat o posledních podrobnostech plánovaného summitu Trumpa s Kimem. Podle agentury Reuters přicestoval do severokorejské metropole Pchjongjangu z Japonska a zamířil do hotelu Koryo. Jde o jeho druhou návštěvu Severní Koreje během necelých šesti týdnů.

Pompeo agentuře Reuters už během letu do KLDR řekl, že doufá, že doladí agendu jednání Trumpa s Kim Čong-unem. Rovněž řekl, že na programu bude i otázka Američanů vězněných v Severní Koreji. Zatím ale od Pchjongjangu neměl závazek, že by je propustila.

Přesné datum ani místo chystaného setkání šéfa Bílého domu a severokorejského vůdce dosud nebylo oznámeno. „Očekáváme, že oznámí datum, čas a vězně,“ citovala agentura Jonhap jihokorejského funkcionáře.

Zadržovanými Američany jsou misionář Kim Dong-chul a Kim Sang-duk a Kim Hak-song, kteří nějakou dobu přednášeli na pchjongjangské technické univerzitě (PUST).

Během Trumpova funkčního období KLDR propustila jen jednoho Američana. Dvaadvacetiletý student Otto Warmbier se však loni v létě vrátil do USA po 17 měsících v kómatu a o několik dní později zemřel.