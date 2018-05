Polákům odebírají na Západě stále více dětí, jde o stovky případů

Sedmého prosince minulého roku si matka desetiměsíční polské holčičky Bianky Agnieszka Mroczkowska všimla, že dítě má asi šesticentimetrovou bouli na hlavě. Pro jistotu zavolala do nemocnice v britském Warringtonu nedaleko Manchesteru a objednala se tam s dcerkou na prohlídku.

Lékařům řekla, že holčička se zřejmě bouchla do hlavy při lezení. Po prohlídce lékaři konstatovali, že dcerka má zlomenou lebeční kost. Na paní Mroczkowskou zavolali sociální službu a policii a začali ji, a později i jejího muže, vyslýchat.

Výsledkem bylo, že jak Bianka, tak osmiletý syn Kacpr, byli rodičům odebráni. Obě děti se narodily během jedenáctiletého pobytu Mroczkowských v Británii, ale měly polské občanství. To však britské orgány nezajímalo. Děti byly umístěny k britským pěstounům.

Během soudu, který na základě posudků znalců rozhodoval o tom, zda zranění Bianky bylo způsobeno nešťastnou náhodou, nebo bitím rodičů, se podařilo prosadit, aby obě děti mohly s polskými prarodiči opustit Británii. A odjet na návštěvu Polska. Ovšem s tím, že se musí vrátit zpět.

To se ale nestalo, děti v Polsku zůstaly, za nimi se i přes zabavený pas z Británie dostala i paní Mroczkowska. Její muž nyní likviduje svoji britskou živnost, prodává dům a i on se vrací do Polska.

„Cítím smutek a vztek, že bezdůvodně zničili život a zdraví mé rodiny,“ uvedla v rozhovoru pro polský deník Rzeczpospolita Agnieszka Mroczkowska. Podobné příběhy by polská média mohla přinášet denně. Počet dětí, které jsou ve Velké Británii, ale i v Irsku, Německu a Norsku odebírány polským rodičům, vzrostl meziročně o čtyřicet procent. A jen v Británii šlo loni podle údajů polského ministerstva zahraničí o 274 malých Poláků, kteří byli předáni do pěstounské péče.

Podobně stoupá počet odebraných dětí v případě polských rodin v Německu a v Irsku – ve Spolkové republice loni šlo o 64 případů a v Irsku o čtrnáct případů.

Vysoké počty odebraných dětí vyplývají z toho, že Poláků žije v zahraničí přes dva miliony. Přes zlepšování ekonomiky v Polsku (kde pracují dva miliony Ukrajinců) se počet Poláků v zahraničí zvyšuje.

Práva dítěte nadevše

Většinu případů odebrání polských dětí má na svědomí alkohol či domácí násilí. Často jde ale také o „střet civilizací“. „Polský systém ochrany dětí se od britského liší. Hranice, kdy v otázkách týkajících se dítěte dochází k zákroku úřadů, leží ve Velké Británii značně níže. A mnoho polských přistěhovalců to nechápe. Tady je zájem dítěte postaven nade vše,“ uvedl pro deník Rzeczpospolita Artur Gajewski, britský soudní expert a ředitel organizace AG Family Support, která se snaží rodinám pomáhat.

Na druhou stranu se nedá říci, že by Poláci byli nějakou mimořádnou skupinou, v níž by byly děti rodinám odebírány výrazně častěji než v případě Britů či Němců.

Například v Německu, kde počet případů dětí odebraných Polákům čítá několik desítek ročně, odebraly v roce 2016 Jugendamty, tedy úřady na ochranu dětí, podle serveru Wirtualna Polska 78 tisíc dětí – to je proti roku 2014 nárůst o polovinu.

V Česku je rodičům odebráno asi čtyři tisíce dětí ročně, což je v poměru k počtu obyvatel asi poloviční podíl než v osmdesátimilionovém Německu. Ale i počet českých dětí, které jsou umístěny do pěstounské péče, v posledních letech stoupá.