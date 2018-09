Fort Trump. Polský prezident lobboval v Bílém domě za americkou základnu

„Polsko je ochotné poskytnout velice významný příspěvek Spojeným státům, aby do Polska přišly a byly tam přítomny,“ řekl Trump po přivítání Dudy.

„Vím, že Polsku se tato představa velmi líbí, a ano, my o ní uvažujeme,“ dodal s tím, že obě země posílí spolupráci v obraně a také rozšíří spolupráci svých tajných služeb.



Trump na tiskové konferenci prohlásil, že sdílí obavy Polska z agresivních záměrů Ruska, které se v minulých letech projevily v Gruzii a na Ukrajině.

„Myslím, že je to velice agresivní situace. Rusko se chovalo agresivně. Uznávají jen sílu. Uznávají sílu, tak jako celý svět. A my máme ty největší síly na světě, obzvlášť nyní,“ dodal Trump podle listu The Guardian.

O trvalou přítomnost amerických sil, která by v Polsku byla protiváhou rostoucí vojenské moci Ruska, usilují polští politici dlouho. V zemi sice již američtí vojáci působí, nejsou tam však trvale. V květnu polská média informovala, že Varšava jako příspěvek k trvalému rozmístění amerických vojáků z tankové divize na svém území nabídla Washingtonu až dvě miliardy dolarů (zhruba 44 miliard korun).

„Jsem rád, že v Polsku jsou američtí vojáci. Požádal jsem ale prezidenta (Trumpa), aby jich do Polska poslal více,“ řekl po schůzce Duda. Uvedl také, že svého amerického kolegu vyzval k otevření trvalé vojenské základy v Polsku. Duda rovněž prohlásil, že přítomnost amerických vojáků v Polsku není jen bezpečnostním zájmem Varšavy, ale i Washingtonu.

„Řekl jsem, že bychom velice rádi měli v Polsku permanentní americkou základnu, které bychom říkali Fort Trump. Pevně věřím, že je to možné,“ popsal Duda rozhovor s šéfem Bílého domu. „Pan prezident nám za to nabídl více než dvě miliardy, takže se tím zabýváme,“ opáčil Trump.



Zrušení víz?

Trump po setkání rovněž prohlásil, že USA se vážně věnují otázce zrušení amerických víz pro Poláky. Polsko usiluje o bezvízový styk se Spojenými státy dlouhodobě. USA se zařazením Polska do svého bezvízového programu výhledově počítají, žádný časový harmonogram ale neexistuje.



Po jednání s Dudou americký prezident řekl, že vztahy mezi Washingtonem a Varšavou nebyly nikdy tak pevné, jako nyní. Dudovi pak poděkoval za polskou vojenskou účast v Afghánistánu a za podíl na tažení proti teroristické síti Islámský stát. Šéf Bílého domu rovněž ocenil to, že Polsko plní své finanční závazky vůči NATO, neboť do své obrany investuje dvě procenta HDP, což je suma, kterou v budoucnu přislíbily odvádět všechny státy Severoatlantické aliance.

S Dudou hovořil Trump také o energetické bezpečnosti Evropy. Polský státník za hrozbu označil budovaný plynovod Nord Stream 2, který spojí Německo s Ruskem po dně Baltického moře. Odpůrcem projektu je i Trump, podle kterého takto Rusko posílí svůj vliv v Evropě. Moskva takovou kritiku odmítá a Trumpův postoj považuje za pokus přinutit Evropany k nákupu amerického zkapalněného zemního plynu (LNG). Právě dovoz amerického LNG do Polska je podle Dudy významným prvkem energetické bezpečnosti.