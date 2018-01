Polákům padly do oka Ukrajinky, nahrazují jim ženy provdané na Západ

Přijedou, budou tu pár let pracovat a pak se zase vrátí, myslely si polské úřady, když před dvěma roky prakticky zcela uvolnily pracovní povolení pro Ukrajince.

Díky tomu přijel za prací už milion Ukrajinců, což je největší imigrační vlna do Polska za poslední století. Ukrajinci byli vítáni, protože pomohli řešit nedostatek pracovních sil daný nízkou nezaměstnaností a ještě více prohloubený tím, že více než dva miliony Poláků odešly za prací na Západ – z toho polovina jen do Británie.



Jenže se stále více ukazuje, že s pobytem Ukrajinců, kteří v některých částech Polska mění poměrně značně složení obyvatelstva, to bude podobné, jako například v případě tureckých gastarbeitrů v Německu. Statisíce Turků, kteří přišli do Spolkové republiky v sedmdesátých letech, vytvořily základ dnešní už několikamilionové turecké menšiny v Německu.

S Ukrajinci v Polsku je to ještě jednodušší v tom, že jsou si s Poláky jazykově i kulturně velice blízcí. Především pak pro Ukrajince ze západu země není problém porozumět polštině a po čase i polsky hovořit. Ale nejen to, v Polsku s přílivem pracovní migrace z Ukrajiny rychle roste počet smíšených manželství mezi Ukrajinkami a Poláky.

V roce 2016 bylo v Polsku uzavřeno na pět set polsko-ukrajinských manželství, což je podle deníku Rzeczpospolita oproti roku 2015 nárůst o čtyřicet procent.

Podle demografa Piotra Szukalského z Univerzity v Lodži bude počet smíšených manželství mezi Poláky a Ukrajinkami výrazně narůstat ještě minimálně v dalších dvou až čtyřech letech po migrační vlně z Ukrajiny, která tam přišla v roce 2015. Ukrajinky, méně často pak ještě Bělorusky a Rusky, tak trochu nahrazují Polky. Ty se totiž po tisících ročně vdávají na Západ za Němce nebo Brity.

Poláci plní Ukrajinkám sny

„Velkou část Ukrajinců žijících v Polsku tvoří mladí lidé, kteří tu vystudují, najdou si tu práci a také tu začínají svůj soukromý život. Často se dávají dohromady s Poláky, a to je důvod, proč roste i počet sňatků,“ uvedl pro list Rzeczpospolita Piotr Tyma, předseda Spolku Ukrajinců v Polsku. „Mezi Ukrajinci a Poláky není větší kulturní a jazyková bariéra, a i proto se osobní kontakty navazují velice lehko,“ dodává Tyma.

„Poláci si vybírají ženy z Východu, pro které budou oni sami i životní standard, který jim jsou schopni zajistit, splněním jejich snů,“ vysvětluje motivaci Poláků brát si Ukrajinky sociolog Marek Szopski.

Obráceně to neplatí. Počet Polek, které by si braly Ukrajince, je podle průzkumu minimální. Je to nejen proto, že mezi Ukrajinci převažují otcové od rodin, ale i proto, že vykonávají v Polsku především hůře placené práce.

Podle údajů z roku 2016 vydělával průměrný Ukrajinec v Polsku asi 2300 zlotých, v přepočtu tedy asi 14000 českých korun měsíčně. V roce 2016 zhruba milion Ukrajinců v Polsku vydělal celkem asi 50 miliard korun, z toho čtyři pětiny poslal domů na Ukrajinu.