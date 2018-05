Morawiecki a Pellegrini se shodli v pohledu na unijní peníze

Podle britského listu Financial Times by desítky miliard eur z fondů Evropské unie mohly po roce 2020 místo do zemí střední a východní Evropy, jako jsou Polsko, Maďarsko nebo Česko, putovat spíše do států těžce zasažených nedávnou finanční krizí, tedy do Španělska a do Řecka.



Podle listu má Evropská komise v plánu ukončit dosavadní rozdělování peněz z kohezních fondů téměř výlučně na základě výše hrubého domácího produktu na obyvatele.

Naopak toto kritérium chce nahradit mnohem širšími kritérii pokrývajícími řadu faktorů, a to od nezaměstnanosti mládeže, vzdělávání a životního prostředí až po inovace a přístup zemí k migraci.

Morawiecki označil shodu názorů s Pellegrinim ohledně budoucnosti unijních fondů a financí za klíčovou. „Polsko a Slovensko jsou vzájemně důležití obchodní partneři. Oceňujeme rostoucí obchodní výměnu, těšíme se ze spolupráce v turistice, kultuře, při výměně studentů. To vše jsou velice důležité věci, které prohlubují naši strukturální a strategickou spolupráci,“ řekl polský premiér. Poukázal také na prohlubující se spolupráci mezi oběma státy v obraně a v rámci Severoatlantické aliance.