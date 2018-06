Na konci května bojovala asi tisícovka hasičů týden s apokalyptickým požárem nelegální skládky u polského města Zgierz nedaleko Lodže. Město zahalil těžký štiplavý dým, školy musely zůstat zavřené a letošní úroda jablek v okolí města bude kvůli kontaminaci nepoživatelná.

„Teplota uvnitř požáru je tak vysoká, že hořící odpadky vytvořily gigantický toxický mrak, který se sune na jihovýchod,“ líčil místní guvernér Zbigniew Rau požár skládky, na které bylo padesát tisíc tun odpadu ze západní Evropy.

Podobné požáry jsou od začátku dubna hlášeny z celého Polska. Naposledy ve čtvrtek museli hasiči zasahovat na skládkách ve Varšavě, Studziankách a Bytomi. Média a aktivisté dosud napočítali pětasedmdesát požárů, přičemž velmi často hoří těžké odpady a odpady, které nelze snadno zpracovat.

Hořící skládka odpadků v Polsku natočená dronem:

VIDEO: Poláci pálí nechtěný plast z Evropy na skládkách

Média i politici tuší, že to není náhoda. „Máme co do činění s odpadovou mafií,“ prohlásil podle SME.sk minulý týden ministr životního prostředí Henryk Kowalczyk. Podobného názoru je i premiér. „Máme všechny důvody se domnívat, že to není náhoda,“ odtušil Mateusz Morawiecki.



V Polsku končí smetí z Německa i Nigérie

Správci skládek u našich severních sousedů totiž přišli na to, že dovoz odpadu je výhodný byznys. Čína už evropské odpadky nechce a kamiony a vlaky s odpadky z Německa či Británie nyní míří do Polska (o plastové krizi více zde: V evropských přístavech se kumuluje odpad, ve hře jsou i plastové doly).

Za tunu dovezeného odpadu může majitel skládky dostat až padesát eur, uvádí polský web money.pl. Mnoho vykutálených podnikavců tak odpad vykoupí, i když na jeho likvidaci nemají kapacity. Ministr Kowalczyk podle agentury Bloomberg odhaduje, že v Polsku je asi sto dvacet ilegálních skládek, na které je ročně dovezeno čtyři sta tisíc tun odpadků.

Nejvíce odpadu do Polska dovážejí Němci, Britové a Italové. U našich sousedů však končí i smetí ze Slovenska, Švédska, Austrálie či Nigérie. V Polsku je navíc přebytek nekvalitního plastového odpadu, který se těžko recykluje. Pro některé odpadové firmy je to příliš nákladné a problém tak řeší podpálením skládky.



Premiér Morawiecki koncem května oznámil, že požáry prověří speciální policejní tým a vláda dovoz odpadů omezí. Podle webu RMF24 se zpřísní také podmínky provozování skládek. Jejich majitelé budou muset v budoucnu počítat s neohlášenými inspekcemi a povolení pro provozování skládky se nebude vydávat na tři roky, ale pouze na jeden.