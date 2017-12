Evropská komise pohrozila Polákům, že jim odebere hlasovací právo

Komise se obrátila na ostatní členské země EU, aby v souladu s článkem sedm lisabonské smlouvy posoudily, zda je v Polsku skutečně právní stát v ohrožení.

Státy nyní musejí vyslechnout polský pohled na věc a získat souhlas Evropského parlamentu. Poté by v hlasování měly potvrdit, zda je pohled komise oprávněný. K tomu bude stačit 22 z 27 hlasů členských států. Také Rada, tedy členské země, mohou Varšavě nabídnout vlastní doporučení k nápravě situace.

Případné odebrání hlasovacích práv je až závěrečnou částí celého procesu a vyžadovalo by jednomyslné rozhodnutí všech ostatních 27 zemí. Maďarsko však bude podle středečního vyjádření rozhodnutí vetovat. Vicepremiér Zsolt Semjén prohlásil, že postup EK porušuje suverenitu Polska.



„Je to další pokus začít dialog k vyřešení situace,“ upozornil Timmermans. Polsko nyní dostalo tři měsíce na to, aby věc ještě vyřešilo. Pokud se tak stane, je komise připravena postup zastavit. K dosud nikdy nepoužitému postupu, který může teoreticky skončit pozastavením hlasovacích práv Polsku v Radě EU, komise podle něj přistupuje „s těžkým srdcem“.

Je to politicky motivované rozhodnutí, zní z Polska

Timmermans připomněl, že v posledních dvou letech Varšava, kde vládne konzervativní strana Právo a spravedlnost (PiS), přijala více než 13 zákonů ovlivňujících celou strukturu právního systému v Polsku, od Ústavního soudu přes Nejvyšší soud po soudy řadové, polskou Národní soudcovskou radu, prokuraturu až po odborné školství.

Francie a Německo s krokem EK souhlasí Postup Evropské komise (EK) vůči Polsku kvůli riziku závažného porušení vlády práva dnes podpořilo Německo i Francie. Mluvčí německé vlády upozornil, že rozhodnutí komise předcházel konstruktivní a intenzivní dialog, informovala agentura DPA. Evropská komise dnes zahájila proces, na jehož konci hrozí Polsku pozastavení hlasovacích práv v EU. "Komise si to skutečně neulehčovala," uvedl mluvčí německé vlády Steffen Seibert. Podle něj dnešnímu rozhodnutí předcházel konstruktivní a intenzivní dialog s vládou ve Varšavě. "Je třeba to udělat," komentovala krok EK francouzská ministryně pro evropské záležitosti Nathalie Loiseauová. "Francie komisi v tomto postupu naprosto podporuje," dodala.

„Společným prvkem je, že exekutivní a zákonodárná moc dostává systematickou možnost politicky zasahovat do složení, pravomocí, řízení a fungování moci soudní,“ míní Evropská komise.

Komise ve čtvrtek kromě toho, že se v této záležitosti obrátila na členské země, také Varšavě nabídla v pořadí už čtvrté doporučení, jakými kroky může situaci napravit. Kvůli polskému zákonu o obecných soudech se komise také obrátila na Soudní dvůr EU.

Mluvčí vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS) Beata Mazureková v reakci na Timmermansovo oznámení pro polskou agenturu PAP uvedla, že jde o politicky motivované rozhodnutí.



Ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro podle agentury AP reagoval konstatováním, že Polsko bude v „reformě“ soudního systému pokračovat. Duda večer prohlásil, že příslušné zákony, které mají reformovat soudní systém, podepíše i přes kritiku EU.

Juncker pozval polského premiéra do Bruselu

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker ve středu pozval nového polského premiéra Mateusze Morawieckého na 9. ledna k jednání do Bruselu. Pozvánku zveřejnil na svém Twitteru jen několik hodin poté, co Timmermans aktivaci sedmého článku oznámil. Mluvčí polské vlády uvedla, že je Morawiecki ochotný se takové schůzky zúčastnit, pokud Evropská komise setkání zorganizuje.

„Je to těžký den pro Polsko, ale také pro EU. V takových chvílích je dialogu obzvláště zapotřebí,“ napsal Juncker. V dopise také uvádí, že případného pracovního oběda nebo večeře s šéfem nové polské vlády by byl přítomen právě také Timmermans.

Babiš: Ať si to EU s Polskem vyjasní, pak uvidíme

Český premiér Andrej Babiš (ANO) věří tomu, že si Polsko s Evropskou komisí vyjasní názory a komisi přesvědčí o tom, že v zemi není ohrožena vláda práva. Česko podle Babiše na situaci zareaguje podle toho, jak dopadne Junckrova a Morawieckého lednová schůzka.

Babiš řekl, že kvůli situaci ve středu Morawieckému telefonoval. „Konzultoval jsem to s ním, jaká je jejich pozice. Myslím, že to může mít dopad celkově na náš region a V4, tak jsem s ním diskutoval, jak to vidí,“ řekl Babiš novinářům ve Sněmovně po sérii vyjednávání s dalšími stranami o podpoře své vlády.

„Preferuji, že Polsko si vyjasní pozice s Evropskou komisí. Uvidíme, jak dopadne to jednání v Bruselu a podle toho my taky budeme reagovat,“ uvedl Babiš.

Morawiecki podle Babiše komunikuje podstatně lépe než jeho předchůdkyně Beata Szydlová, což by mohlo být podstatné. „Jsem přesvědčen, že Polsko ten problém vyřeší a přesvědčí Evropskou komisi, že je to v pořádku,“ konstatoval.