Polsko nabízí dvě miliardy dolarů za příchod amerických vojáků na své území

Server Onet.pl to uvedl s odvoláním na dokumenty z polského ministerstva obrany, které vypracovali spolupracovníci předchozího ministra obrany Antoniho Macierewicze.



Obsahují i mapy s citlivými údaji o rozmístění budoucích základen, jakož i škol či nemocnic. Podle ministerstva byl dokument již rozeslán americké vládě, Kongresu a předním analytickým střediskům, například Atlantic Council.



Rusko v pondělí záměr Varšavy kritizovalo. „Postupná expanze vojenské struktury NATO k našim hranicím samozřejmě žádným způsobem neprospívá bezpečnosti a stabilitě na (evropském) kontinentu. Právě naopak, takové činy vedou k protiopatřením z ruské strany,“ řekl podle agentury TASS mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Zveřejnění polského vyjednávacího postoje podle serveru vyvolalo ve vládě kritiku, materiál nebyl konzultován ani s ministerstvem zahraničí, ani s prezidentskou kanceláří. „Je to vážná chyba, navíc učiněná těsně před důležitým rozhodováním o trvalé přítomnosti amerických jednotek v Polsku,“ cituje server nejmenovaného úředníka.

O trvalou přítomnost amerických sil v Polsku usilují místní politici už dlouho. Až dosud ale žádné podrobnosti z jednání neunikly na veřejnost.

„Polsko se zavázalo přispět částkou 1,5 až dvě miliardy dolarů na pokrytí nákladů a usnadnění pobytu jedné americké tankové jednotky či odpovídajících sil v Polsku,“ citoval server z dokumentu.Tyto prostředky by se daly použít na stavbu a opravy infrastruktury, která by sloužila jak americkým vojákům, tak místním obcím. Ty by k tomuto účelu prý mohly použít i prostředky z Evropské unie.

Od přítomnosti Američanů si slibují větší bezpečnost

„Je to výraz bezradnosti nynějších šéfů ministerstva obrany. Tento typ diplomacie a zveřejňování informací, které by neměly být veřejné, zeslabují vyjednávací stanovisko naší země,“ prohlásil opoziční poslanec Tomasz Siemoniak, který býval i ministrem obrany.

Připustil, že i dříve Poláci v jednáních s Američany ujišťovali o připravenosti nést část nákladů spjatých s pobytem spojeneckých vojsk, ale vyjednávalo se na vládní úrovni a detaily znala jen hrstka lidí.

„Neplatí se vojákům, ale stavějí se základny, kasárna. Přítomnost amerických vojáků zvyšuje naši bezpečnost, a proto bychom měli nést s tím související náklady. Zveřejněný dokument ale vytváří špatný dojem, že si Polsko chce americkou přítomnost koupit,“ řekl.

V Polsku a Pobaltí již působí vojáci z USA a dalších zemí NATO, tyto jednotky vyslané k posílení východního křídla NATO však nejsou rozmístěny nastálo, nýbrž se střídají na základě rotace.