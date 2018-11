ČSSD nechce, aby jim podpora vlády zůstala v ruce jako černý Petr, říká politolog

ČSSD se nezúčastní pátečního hlasování o vládě. Ochotně však nabízí, že pomůže jiným stranám, pokud se rozhodnou rozpustit Sněmovnu. Co si o tomto kroku ČSSD myslíte?

Dalo se očekávat, že sociální demokracie nepomůže položit tuto vládu. Udělala to způsobem, který jí umožňuje vyjít z toho relativně se ctí, protože nabídla pozitivní perspektivu. Pokud chce parlamentní opozice opravdu dosáhnout toho, aby Andrej Babiš přestal být premiérem, nejlepší cestou by opravdu bylo vyvolání předčasných voleb.

Označil byste volbu sociálních demokratů jako rozhodnutí sebevědomé vládní strany?

Je to rozhodnutí strany, která nemá jasno v tom, nakolik je dobré spolupracovat s hnutím ANO a Andrejem Babišem ve vládě.

Milan Znoj vystudoval politickou ekonomii na VŠE a filozofii a sociologii na Filozofické fakultě UK

nyní působí na Ústavu politologie FF UK

specializuje se na soudobý politický liberalismus a demokratické teorie

Je ČSSD čitelnou politickou stranou?

Není, sociální demokraté jsou rozhádanou stranu. Pokud se jí však podaří sjednotit se za požadavkem předčasných voleb, umožní jí to větší čitelnost. Ale v médiích samozřejmě převáží to, že ČSSD podpořila stávající vládu a nepřidala se k vyhlášení nedůvěry. Kritika proto bude pokračovat.

A jací voliči ČSSD přešli k ANO? Jaký má tento krok vliv na popularitu sociální demokracie?

Pokud chce ČSSD zvednout své preference, musí získat nazpět voliče, kteří odešli k Andreji Babišovi.

Byli to ti voliči, kteří přijali argumenty Andreje Babiše. Hlásal, že se musí skoncovat s korupcí a to tím způsobem, že stát podle jeho slov bude fungovat jako firma. Voliči sociální demokracie však také chtějí, aby se nepořádek, korupce a chaos vyřešil tím, že věci začnou efektivně a racionálně fungovat. A v tom u nich Andrej Babiš mohl zabodovat.

Podvolila se ČSSD tímto krokem hnutí ANO?

Nemyslím si, že jde o podvolení se. Ve stanovisku sociální demokracie je vyjádřen zřetelný nesouhlas s tím, že je Andrej Babiš trestně stíhán a že se kauzy kolem něho vrší, což vládu poškozuje. Sociální demokracie zůstává ve vládě proto, aby nevyvolala politický chaos. Nabízí ostatním stranám pozitivní řešení, aby vyvolaly předčasné volby, čímž by došlo k vyřešení politické situace.

Přeje si ČSSD předčasné volby?

Sociální demokraté především nechtějí, aby jim podpora vlády Andreje Babiše zůstala v ruce jako černý Petr. Předčasné volby asi nakonec nebudou. Nemyslím si, že se najde dost hlasů pro jejich vyvolání, ale za to už nemůže sociální demokracie.

Byly by předčasné volby pro ČSSD řešením?

Pro českou politickou scénu by byly předčasné volby určitě řešením. Těžko soudit, zda by sociální demokracii prospěly. Není na tom moc dobře, ale zatím se pořád udržuje a má podporu, která by jí účast v parlamentu zajistila. Problém sociální demokracie je dlouhodobější a hlubší.