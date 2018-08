Kdo povede ministerstvo zahraničí? Místo Pocheho by to mohl být Landovský

Landovský v současnosti vede pražskou kandidátku, ale podle informací deníku Právo by se mohl stát šéfem diplomacie. Nyní záleží, jestli s tím bude souhlasit předsednictvo ČSSD, které se sejde v pátek. Názory členů vedení strany jsou v tomto směru nejednotné.

Část by totiž stále ráda viděla na postu ministerstva zahraničí Pocheho, kterého Zeman dlouhodobě odmítá jmenovat. Je to názor i místopředsedy ČSSD Martina Netolického. „Sociální demokracie nominaci provedla a prezident by měl konat v souladu s Ústavou, tedy jmenovat ministra, kterého mu navrhl premiér,“ řekl deníku.

Sám Landovský prý žádnou nabídku nedostal a chce se proto především soustředit na nadcházející komunální volby. Proti Pochemu má ale jednu velkou výhodu. Zeman by jej jmenoval. Jak naznačil na bruselském summitu NATO v půlce července „někteří náměstci jsou skvělými budoucími ministry“.

Hamáček přitom ještě na začátku tohoto týdne oznámil, že jedinou variantou na post ministra zahraničí je pro sociální demokracii Poche. Vyvrátil tak spekulace, že by někomu přenechal ministerstvo vnitra a resort by vedl sám.

Nicméně toho Zeman odmítá jmenovat. V takovém případě by mohl konat předseda vlády Andrej Babiš (ANO), kterého k tomu již delší dobu vyzývá opozice i část sociální demokracie. Nicméně při podpisu koaliční smlouvy se nechal slyšet, že rozhodně nepodá kompetenční žalobu na prezidenta.

Jakub Landovský byl hostem pořadu Rozstřel: