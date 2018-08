Zemanovci chřadnou, spříznění sponzoři jim ale dál posílají statisíce

Strana práv občanů, která se na jaře vrátila ke svému původnímu přízvisku zemanovci a do jejího čela se postavil Zemanův lékař Lubomír Nečas, se potýká s nezájmem voličů. V loňských sněmovních volbách získala jen 0,36 procenta hlasů, o rok dříve se ani jeden z jejích tří uchazečů o Senát nedostal do druhého kola.

Navzdory tomu si strana udržela sponzory, kteří jí posílají na účet stovky tisíc. Například v polovině května jí 300 tisíc věnovala firma Matchball s.r.o. sídlící na Zlínsku.

Zemanovce podporuje už od roku 2012, kdy jim věnovala 500 tisíc, později jim například sehnala billboardy na prostorách bývalé věznice v Uherském Hradišti. Ve chvíli, kdy byly s výlepem problémy a soud je nařídil sundat, tak jej firma nestíhala až do voleb odstranit (více zde).

Společnost a její jednatel Jiří Rozsypálek podporují stranu dlouhodobě. V roce 2016 jí věnoval 200 tisíc a od jeho firmy dostali zemanovci milion korun. Rozsypálek také daroval Zemanovi milion před letošními prezidentskými volbami.

„Poslal jsem jim peníze, protože tu stranu podporuju,“ odpověděl na dotaz iDNES.cz, proč daroval málo úspěšné straně stovky tisíc. Nedokázal však upřesnit, proč k zemanovcům chová sympatie. Prezidenta prý podporuje z osobnějších důvodů. „Tomu fandím moc,“ uvedl s tím, že na něm obdivuje především jeho postoj k Izraeli.

Z Facebooku je zřejmé, že se Rozsypálek zná s Vladimírem Krulišem, který od počátku roku vede na Hradě odbor protokolu. Podnikatel ale uvedl, že se znají pouze povrchně.

Dar od zbrojařů

Druhý dar dostala Strana práv občanů od firmy Ray Service, která ji rovněž podporovala i v minulosti. Mezi lety 2012 až 2017 straně věnovala více než sedm milionů.

Kromě toho před volbami podporovala Zemana. Jedna z jejích dceřiných společností EWAS nechala natisknout a rozeslat letáčky, které před prezidentskými volbami využil Zemanův tým. Další firma objednala inzerci v regionálním tisku za desítky tisíc. Samotný Ray Service věnoval Zemanovi na kampaň půl milionu.

Prezident má se společností obchodující se součástkami do letadel i zbraněmi dobré vztahy. Její zástupce vzal dokonce s sebou na návštěvu do Číny. Místopředseda představenstva Ray Service Jakub Gabriel odmítl, že by to mělo souvislost se sponzorskými dary. Firma prý během voleb žádný byznys v Číně neměla.

Redakce iDNES.cz se snažila získat aktuální Gabrielovo vyjádření, ale bez úspěchu.

Jak jsou na tom jiné menší strany?

Velké dary inkasovala i Strana svobodných občanů. Na konci července jí miliardář Ivo Valenta věnoval 1 350 000 korun. Svobodní v Praze kandidují společně s ODS. I těm senátor a zakladatel hazardní skupiny Synot poslal na konci června dva miliony korun.



Naopak Zelení dostávají od svých příznivců většinou příspěvky v řádu stovek až tisícovek korun. Největší dar, který od ledna získali, je 50 tisíc korun od společností Nef de Santé, jež nabízí zdravé produkty.

Ještě o něco hůře je na tom Sdružení pro republiku – Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska. Od letošního dubna, kdy změnila banku vedoucí jejich transparentní účet, získali darem od svých příznivců a na členských příspěvcích pouze 8 800 korun.

Prezident Miloš Zeman přijel na sjezd SPO (březen 2018):

