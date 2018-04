Občané si cení, že se s nimi Zeman setkává. Vadí jim, jak reprezentuje

Od nástupu do funkce vyráží prezident Zeman do krajů, kde pořádá besedy na náměstích. Právě za kontakt s občany jej chválí 62 procent respondentů březnové průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). V tom Zeman vyčnívá nad svými předchůdci Václavem Klausem a Václavem Havlem. A více než polovina z nich také oceňuje, jak prezident plní funkce svěřené ústavou.

Špatné vysvědčení si však Zeman vysloužil za reprezentaci země. Negativně jej v tomto ohledu hodnotí 53 procent. Ještě hůře si hlava státu vede v případě toho, jak dbá o vážnost a důstojnost úřadu. Kriticky jej hodnotí 57 procent respondentů, kladně pouze 38 procent.

V těchto kategoriích má nejhorší výsledky ze všech polistopadových prezidentů. „Byť v tomto druhém případě se nejlepší hodnocení Miloše Zemana z roku 2016 statisticky vyrovnalo nejhoršímu hodnocení Václava Klause z roku 2013,“ podotýká Jan Červenka z CVVM.

Dotázané rozpolcují otázky, jak Zeman ovlivňuje domácí politiku - podle 48 procent dobře, podle 46 procent špatně. Stejné skóre platí rovněž u otázky, jestli prezident působí u občanů jako autorita.

Zemana kladně hodnotí spíš voliči levice, pravice je kritická

Ve srovnání s loňským šetřením si Zeman ve většině kategorií mírně pohoršil. Celkově je však aktuální hodnocení vesměs lepší, než bylo v letech 2015 a 2014, naopak oproti roku 2016 je plošně horší.

Názory na prezidentovo chování se výrazně liší napříč jednotlivými skupinami obyvatel. „Ve všech zkoumaných oblastech se hodnocení Miloše Zemana výrazně zlepšuje spolu s rostoucím věkem dotázaných, přičemž kritičtější postoj zaujímají lidé ve věku od 20 do 29 let a v některých případech v menší míře i od 30 do 44 let, naopak příznivěji prezidentův výkon hodnotí ti, kdo jsou ve věku od 60 let výše,“ uvedl Červenka.

Co se týče voličů jednotlivých stran, vesměs pozitivně Zemana vnímají příznivci ČSSD, ANO, KSČM a v některých případech i SPD. Kritičtější jsou k němu voliči ODS, TOP 09 a Pirátů, v některých případech rovněž voliči STAN a u ovlivňování vnitropolitického života rovněž KDU-ČSL. Podle průzkumu má prezident Zeman více příznivců spíše na Moravě než v Čechách. Tradičně nespojení s ním jsou nejvíce Pražané.

Průzkum mezi 1 061 respondenty proběhl od 3. do 15. března.