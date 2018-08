Bakala před komisi k OKD nepřišel. Necháme ho předvést, vzkázal Černohorský

„Vzhledem k tomu, že zákony platí pro všechny, ať už jste chudý nebo bohatý, tak komisi nezbylo nic jiného než přistoupit k tomuto kroku,“ zdůvodnil Černohorský rozhodnutí komise. Pro něj hlasovali jednomyslně všichni její členové.



Upřesnil, že nyní požádají policii, která bude zjišťovat, kde se Bakala nachází a případně jej před komisi předvede. Policisté musí žádosti komise vyhovět, protože ji k tomu zavazuje jednací řád Sněmovny.

Bakala přitom může před komisi předstoupit a odmítnout vypovídat. „Na základě toho, že by sobě nebo osobě blízké způsobil trestní stíhání, tak na místě do protokolu může tuto informaci uvést a potvrdit ji svým podpisem. Této možnosti může využít, je to součástí jednacího řádu,“ shrnul předseda komise.

Na předvedení nejsou podle Černohorského žádné lhůty. Vyšetřovací komise má sice skončit svoji činnost k 12. říjnu, ale v případě potřeby svůj konec posune.

Bakala už na začátku srpna oznámil, že se před komisi nedostaví, protože není nestranná a mohla by svoji činností zasahovat do probíhajícího soudního řízení. Předseda komise mu ale přes média vzkázal, že to není možné.

Aktuální stanovisko Bakaly iDNES.cz zjišťuje.

Bakalova investiční skupina RPG Industries koupila v roce 2004 OKD od společnosti Karbon Invest krátce poté, co tato firma získala důlní společnost od státu.



Sobotka: Tak dlouho stát rozdával akcie OKD, až přišel o majoritu: