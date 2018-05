Ze sklepa na náplavku. Politické strany volí pro svá sídla dobré adresy

Sklepní prostory nahradí kanceláře v bývalé bance v prvním patře přímo nad stanicí metra Karlovo náměstí. Kousek od populární náplavky bude nejen sídlo strany, ale i pět poslaneckých kanceláří.

Bývalou banku – snad kromě trezoru uvnitř – už nic nepřipomíná. Piráti plánují do úprav investovat zhruba 700 tisíc a spoléhají na pomoc dobrovolníků.

„Spíše než klasické sídlo má nová centrála připomínat coworkingové centrum, tedy prostor, kde najde stůl a židli každý, kdo přijde pracovat,“ říká manažer strany Štěpán Štrébl.

Prostory si strana najímá prostřednictvím společnosti 1. pirátská s.r.o. Od ní si budou kanceláře ze svých poslaneckých náhrad pronajímat pirátští poslanci.

V nájmu je i nyní nejsilnější hnutí ANO. Od svého vzniku sídlí v budově koncernu Agrofert na pražském Chodově.

Několikrát se v posledních letech stěhovala například ODS. Nejdříve sídlila ve Sněmovní ulici, v roce 2003 se přesunula na Malou Stranu o několik ulic výš.

Sídlo občanských demokratů na Jánském vršku tehdy stálo 100 milionů korun. Zadlužená strana ho pak v roce 2011 prodala a odstěhovala se z centra do nájmu – do kancelářské budovy Polygon House na pražské Pankráci. Před čtyřmi lety se ale vrátila zpět do centra, tentokrát do Truhlářské ulice.

Sídla v centru

Vlastnictví nemovitostí je mezi stranami dnes už spíš výjimkou. Mají je hlavně politické strany s dlouhou historií. Prakticky za rohem od Pirátů je na Karlově náměstí palác Charitas, sídlo lidovců. Byl postaven v roce 1929 a od počátku patří straně.

Na pražském Novém Městě vlastní svá sídla i další dvě politické strany: sociální demokraté a KSČM.

Komunisti palác v ulici Politických vězňů koupili v roce 1990. Přestože uvažovali, že lukrativní nemovitost prodají a odstěhují se do Vysočan, z plánů nakonec sešlo.

Nejdelší stranickou tradici má Lidový dům, sídlo ČSSD. Starý šlechtický palác socialisté koupili už v roce 1907 a po restitucích se do něj opět vrátili.

Čtyřicet let předtím bylo v rozsáhlých prostorách v Hybernské ulici Muzeum V. I. Lenina. Nad palácem ale stále visí restituční stín. Strana má dědicům právníka Zdeňka Altnera, který jí pomohl dům získat zpět, zaplatit přes tři sta milionů korun.

Také TOP 09 sídlí v historické budově – v renesančním letohrádku známém jako Michnův palác či Tyršův dům na Malé Straně. Prostory si pronajímá od České obce sokolské.

Naopak třeba vedení Starostů sedí na Malostranském náměstí, ovšem jen v kanceláři v patře měšťanského domu nad známým hostincem. Stranu tu ani nic nepřipomíná.

Peníze z pronájmů

Nemovitost na dobré adrese není jen prestiž, ale i dobrý zdroj příjmů. Strany přiznávají z pronájmů i značné příjmy – sociální demokracie 20,9 milionu ročně, lidovci 19 milionů a komunisté dokonce 24,4 milionu korun. Některé strany vlastní i menší nemovitosti mimo Prahu.

Mezi jejich časté nájemníky patří přímo jejich poslanci, kteří ve stranických sídlech mají své poslanecké kanceláře placené Sněmovnou.