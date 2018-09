VIDEO: Pensylvánská policie zveřejnila záběry z pokusu o vraždu policistů

Policisté Ryan Seipl a Seth Kelly v listopadu zastavili v pensylvánském Nazarethu dvaadvacetiletého Daniela Claryho za rychlou jízdu, jel totiž rychlostí 140 km/h. Při kontrole měli podezření, že řídil opilý nebo byl pod vlivem drog, proto ho chtěli zatknout.

Na videu zveřejněných záběrech pensylvánské policie je však vidět, že se Clary zatčení bránil. Po chvíli se ho policistům podařilo zasáhnout paralyzérem. Clary poté spadl na silnici. Na chvíli to tak vypadalo, že policisté mají situaci pod kontrolou.

O chvíli později už však museli policisté zuřivě bojovat, aby Claryho přinutili dát ruce za záda. Clarymu se však podařilo vysmeknout a vzít si z auta zbraň. Pak začal na policisty pálit. Jednoho z policistů postřelil do nohy a do krku a vážně zranil. Zatímco druhý z policistů se snažil schovat, útočník nasedl do auta a odjel.

Kelly po postřelením krávcel ze stehenní tepny, zranění si však dokázal obvázat sám vlastním škrtidlem. Podle stanice Fox News právě to mu nejspíš zachránilo život. Několik dní přesto strávil v kómatu, poté vypověděl, že si na přestřelku nepamatuje. Do služby by se chtěl vrátit koncem října.

Claryho se nakonec podařilo zadržet nedaleko od místa incidentu.

První náměstek okresního zástupce Terence Houck řekl webu LehighValleyLive, že důvodem zveřejnění videa bylo upozornit na nebezpečí, kterým musí policisté čelit. „Myslíme si, že by to komunita měla vidět,“ nastínil Houck.

Clary byl na konci srpna souzen za pokus o vraždu, podle LenighValleyLive dostal trest mezi 53,5 až 110 lety ve vězení.