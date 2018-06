Na pražském magistrátu zasahuje policie. Kvůli sportovním dotacím

Magistrát podle mluvčího Hofmana poskytuje policii maximální součinnost. Blíže se k vyšetřování nechtěl vyjadřovat.

Policie se podle několika zdrojů zabývá prací komise rady města Prahy pro udělování grantů v oblasti sportu a tělovýchovy. Předvolání k výslechu také potvrdili MF DNES někteří členové komise.

„Policie se mě asi bude dotazovat na ty sportovní dotace, je to k té grantové komisi, ale nevím přesně na co. Mám předvolání na zítra nebo na kdy. Já to teď nemám u sebe. Je to poprvé, co mě policie kontaktovala kvůli téhle věci,“ reagoval zastupitel Jiří Haramul (ANO).

Že se policie zajímá o práci komise, potvrdil MF DNES i radní Jan Wolf, který je také členem komise. „Já jsem žádné předvolání od policie nedostal. Mě se to netýká a netýká se to ani všech členů komise,“ uvedl Wolf (KDU-ČSL).



Akce elitních policistů

Na magistrátu zasahují policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). Před rokem právě na magistrát v poutech policisté přivedli předsedu zastupitelského klubu ČSSD Karla Březinu, který dotační komisi dodnes předsedá. Tehdy šlo o podvody s dotačními programy ministerstva školství pro sport.

Jestli nynější zásah se záležitostí nějak souvisí, ale NCOZ nechce komentovat. „Já to komentovat nemohu. Podávání informací má vyhrazené Městské státní zastupitelství v Praze,“ konstatoval mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.

Vyjádření státního zastupitelství MF DNES zjišťuje.