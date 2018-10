Poláci v luxusních autech závodili na Slovensku, zabili otce od rodiny

Slovenská policie přislíbila, že bude nekompromisní vůči řidičům, kteří bezohlednou jízdou ohrožují nejen sebe, ale i životy dalších lidí.

„Ve vysoké rychlosti a přes plnou čáru nezvládli (Poláci) předjíždění. Řidič mercedesu se ještě stačil zařadit, řidič ferrari přibrzdil, na což do něj vzápětí narazil řidič porsche, který se čelně srazil se slovenským řidičem škody,“ uvedla policie. Ta zadržela řidiče vozu porsche a chystá se požádat soud o uvalení vazby.

„Na základě dosud vykonaného šetření se zjistilo, že sedmadvacetiletý řidič, polský občan, řídil ve směru od Dolného Kubínu na Oravský Podzámok osobní vůz ferrari. Za ním řídil dvaačtyřicetiletý řidič, polský občan, vozidlo Porsche Cayenne. Oba začali předjíždět před nimi jedoucí kolonu vozidel v místě, kde to vodorovné dopravní značení zakazuje. Následně řidič porsche narazil do před ním jedoucího vozu ferrari, který přibrzdil a po nárazu se vrátil do svého jízdního pruhu. Řidič porsche se už nestačil zařadit do svého jízdního pruhu a došlo k čelní srážce s protijedoucím osobním vozem Škoda Fabia, které řídil sedmapadesátiletý řidiči z okresu Dolný Kubín ve směru od Oravského Podzámku,“ upřesnil žilinský policejní mluvčí Radko Moravčík.

Při nehodě byl slovenský řidič těžce zraněn, zraněním při převozu do nemocnice podlehl.

Těžce zraněna byla i jeho padesátiletá spolujezdkyně. Další, jednadvacetiletý spolujezdec, vyvázl s lehkým zraněním, dodal mluvčí. Dechové zkoušky alkohol u řidičů nezjistily. Škodu policisté předběžně vyčíslili na 35 tisíc eur (asi 900 000 Kč).