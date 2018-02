Zeman postupuje automaticky, žertovali lidé. Bloger musel k výslechu

Začalo to nevinně. Před prvním kolem prezidentských voleb se začal po internetu šířit vtip o tom, že Zeman jako stávající prezident postupuje automaticky do druhého kola, a jeho stoupenci tudíž nemají o víkendu 12. a 13. ledna k urnám chodit. Stačí, když přijdou o dva týdny později.

Tato informace se šířila i na sociálních sítí, a to ve více variantách. Někde se tvrdilo, že výjimka platí pouze pro letošní rok a pouze pro Zemana, jiné zprávy uváděly, že automatický postup hlavy státu do druhého kola garantuje Ústava.

Některým pak tato informace přišla i do domovní schránky. A věc nakonec začali prošetřovat policisté z Moravskoslezského kraje. K výslechu se minulý týden dostavil také blogger, který vtip sdílel i s dovětkem, že jeho šířením se zabývají vyšetřovatelé. Jeho příspěvky čtou přitom v průměru pouze dva tisíce uživatelů, dopad jeho sdělení tedy těžko ovlivní masy.

„Dostal jsem zákaz o tom mluvit, nesmím porušit mlčenlivost, jinak mně hrozí pokuta,“ řekl iDNES.cz blogger, který podepsal prohlášení o mlčenlivosti a nepřál si být jmenován. Uvedl pouze, že s ním policisté jednali korektně a že by ho nikdy nenapadlo, že by šířením vtipu porušil zákon. Policie sdílení příspěvku prošetřuje pro podezření ze spáchání trestného činu maření přípravy a průběhu voleb, který má horní sazbu tři roky vězení.

Policie se případem začala zabývat po podání trestního oznámení na neznámého pachatele. Na dotaz iDNES.cz, zda byl již někdo obviněn a jak vyšetřování pokračuje, odpověděla v úterý mluvčí krajské policie Gabriela Holčáková, že zareaguje, až bude mít informace.

Právníci se neshodnou

Podle advokátky Dagmar Raupachové se policie musí zabývat všemi podněty, které od veřejnosti dostane. Nicméně nevěří, že by v tomto případě byl nakonec někdo obviněný. „Pokud to není ve velkém rozsahu nebo pokud to nemá reálnou sílu nějakým zásadním způsobem ovlivnit volby, potom bych v tom neviděla znak trestného činu. Ale v rámci objektivity musím říct, že pokud policie dostane nějaký podnět, tak ho prošetřit musí, a pokud neshledá nic protiprávního, tak to laicky řečeno zastaví,“ řekla iDNES.cz Raupachová.



Jiný názor na celou věc má právník Jaroslav Ortman. „Tohle není vtip. Volby prezidenta jsou příliš závažná věc, takže si myslím, že na téma prezidenta se nevtipkuje a na téma prezidentské volby se také nevtipkuje. Jestli to někdo udělal, tak nese odpovědnost,“ řekl iDNES.cz Ortman s tím, že věří, že někdo bude nakonec obviněn.

Ortman je také přesvědčen o tom, že člověk, který si dělá takovou legraci, je blázen a musí za své činy nést následky. „Zesměšňovat prezidentskou volbu nesmysly, že někdo postupuje automaticky do druhého kola, to přece není pravda a je to matení veřejnosti,“ dodal s tím, že takový člověk musí nést právní odpovědnost za své činy.

Diametrálně odlišný názor má pak právnička Hana Marvanová. „Mne to rozesmálo. Je velice těžké brát za maření voleb tvrzení, které je evidentně v rozporu se zákonem. Myslím si, že informací bylo dost na to, aby každý věděl, že je to nesmysl,“ konstatovala Marvanová. Zmínila, že za maření voleb je možné považovat pouze jednání, které je vedeno s úmyslem maření voleb, a také musí jít o nekalé jednání.

„Toto je na úrovni vtipu. Vlastně je to mystifikace. To byste také mohla vyšetřovat mystifikační videa s Hitlerem s nějakým aktuálním textem. To by mohl někdo říct, že je to šíření poplašné zprávy. Primárně v tom, že Hitler ještě žije, a pak že se do něčeho zapojuje. Myslím, že v tom kontextu je naprosto nesmyslné to vyšetřovat,“ dodala Marvanová.

Před ovlivněním voleb před časem varoval ministr vnitra Lubomír Metnar (za ANO). Ten navíc uvedl, že jeho resort dezinformační kampaň důrazně vyvrací, šířené informace jsou nepravdivé a lživé.